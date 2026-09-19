Ấm áp Trung thu cùng Nhóm 'Khát Vọng Cỏ Dại'

Ông Trần Tăng Đông đại diện Văn phòng phát biểu tại lễ trao quà.

Trong không khí Trung thu đang đến gần, những phần quà được trao tận tay các thành viên nhóm “Khát Vọng Cỏ Dại” mang theo sự sẻ chia và tình cảm của tập thể Văn phòng Đại diện Đồng bằng Sông Hồng. Mỗi phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng là nguồn động viên tinh thần, góp phần giúp các thành viên có thêm niềm vui trong dịp Tết Trung thu.

Đây là lần thứ hai Văn phòng Đại diện Đồng bằng sông Hồng thực hiện hoạt động thiện nguyện dành cho nhóm “Khát Vọng Cỏ Dại”. Trước đó, Văn phòng đã có hoạt động thăm hỏi, trao quà nhằm động viên những thành viên có hoàn cảnh khó khăn của nhóm. “Khát Vọng Cỏ Dại” là nhóm tập hợp những người khuyết tật tại địa phương, được hình thành với mong muốn tạo một không gian để những người cùng hoàn cảnh kết nối, chia sẻ và hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Dù mỗi người có một hoàn cảnh, một dạng khuyết tật và những khó khăn riêng, các thành viên vẫn luôn nỗ lực vươn lên, hòa nhập cộng đồng và tìm kiếm cơ hội cải thiện cuộc sống. Nhóm Khát Vọng Cỏ Dại được thành lập từ năm 2018 và do chị Nguyễn Thị Hòa làm trưởng nhóm. Từ những thành viên ban đầu, nhóm ngày càng thu hút nhiều người khuyết tật tham gia, trở thành nơi kết nối, động viên và chia sẻ giữa những người cùng hoàn cảnh.

Đại diện VP Đồng bằng Sông Hồng chia sẻ niềm vui cùng các thành viên trong nhóm Khát Vọng Cỏ Dại.

Điểm đáng trân trọng ở nhóm “Khát Vọng Cỏ Dại” là tinh thần vượt lên hoàn cảnh. Những người khuyết tật không chỉ cần sự hỗ trợ về vật chất mà còn cần sự đồng hành về tinh thần, cơ hội học nghề, việc làm và điều kiện để tự chủ cuộc sống. Chính sự gắn kết giữa các thành viên đã giúp nhóm trở thành một điểm tựa tinh thần, tiếp thêm động lực để mỗi người tự tin hơn trong hành trình hòa nhập xã hội.

Việc Văn phòng Đại diện Đồng bằng sông Hồng tiếp tục đồng hành cùng nhóm trong dịp Trung thu năm nay cho thấy hoạt động thiện nguyện đang được duy trì theo hướng thiết thực, lâu dài. Từ những phần quà nhỏ, sự quan tâm được trao gửi đúng lúc có thể trở thành nguồn động viên lớn đối với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Đại diện VP Đồng Bằng Sông Hồng (Tạp chí Điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam) trao quà cho trưởng nhóm KHát Vọng Cỏ Dại .

Chia sẻ với các thành viên nhóm “Khát Vọng Cỏ Dại”, ông Trần Tăng Đông Phó trưởng Văn phòng Đại diện Đồng bằng Sông Hồng cho rằng, những hoạt động cộng đồng như thế này là dịp để cùng nhau lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đồng thời thể hiện sự quan tâm đối với những người yếu thế trong xã hội.

Tết Trung thu không chỉ dành cho trẻ em mà còn là dịp để cộng đồng trao gửi yêu thương, sự sẻ chia đến những hoàn cảnh cần được quan tâm. Với 43 phần quà được trao lần này là 43 tình cảm được gửi gắm, góp phần mang đến một mùa Trung thu ấm áp hơn cho các thành viên nhóm “Khát Vọng Cỏ Dại”. Từ những việc làm giản dị, nghĩa tình, hoạt động thiện nguyện tiếp tục góp phần lan tỏa thông điệp về một cộng đồng nhân ái, nơi người khuyết tật được quan tâm, đồng hành và có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.