Khám sức khỏe toàn dân: Thủ tướng yêu cầu triển khai thực chất, tránh trùng lặp, lãng phí

Đến hết tháng 8/2026, tỉnh Lào Cai đã khám và sàng lọc cho hơn 1,08 triệu người, đạt 62,13% dân số. (Ảnh: Phương Thảo - Báo và PTTH Lào Cai).

Theo Công văn số 1129/TTg-KGVX, năm 2026 là năm đầu triển khai chính sách khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên phạm vi rộng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, bảo đảm chính sách đi vào thực chất, không chạy theo thành tích, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đối với các tỉnh, thành phố, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, cập nhật kế hoạch thực hiện đến hết năm 2026 theo từng nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên; xác định cụ thể số người đã được khám, số người chưa được khám, năng lực của từng cơ sở y tế và tiến độ thực hiện theo từng tháng.

Các nhóm được ưu tiên gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các nhóm ưu tiên khác theo quy định.

Một trong những yêu cầu đáng chú ý là các địa phương phải phối hợp, lồng ghép các chương trình khám sức khỏe khác nhau, gồm khám sàng lọc miễn phí, kiểm tra sức khỏe học sinh, sinh viên, khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe người lao động và khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Kết quả khám, xét nghiệm và cận lâm sàng còn giá trị cần được kế thừa, sử dụng phù hợp để hạn chế việc chỉ định hoặc thực hiện lại các dịch vụ không cần thiết, tránh trùng lặp và lãng phí.

Công văn cũng yêu cầu đẩy nhanh việc tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử, đồng bộ dữ liệu trên VNeID; tăng cường kết nối dữ liệu khám sức khỏe với dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Bộ Y tế được giao xây dựng, ban hành hướng dẫn chuyên môn về khám sàng lọc miễn phí theo nhóm tuổi, yếu tố nguy cơ, mô hình bệnh tật và lộ trình ưu tiên; đồng thời hướng dẫn việc theo dõi, quản lý sức khỏe đối với những trường hợp phát hiện bất thường. Bộ Y tế cũng phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chuẩn hóa, liên thông dữ liệu và tháo gỡ các vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn về giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu, thanh toán, quyết toán kinh phí; Bộ Công an phối hợp kết nối, đồng bộ dữ liệu và đối soát theo mã định danh cá nhân; Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp lồng ghép kết quả kiểm tra sức khỏe học sinh, sinh viên với chương trình khám sức khỏe tại địa phương.

Lào Cai đẩy nhanh khám sức khỏe toàn dân Lào Cai là một trong những địa phương sớm triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Theo kế hoạch, giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh hướng tới mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm. Đến hết tháng 8/2026, toàn tỉnh đã khám và sàng lọc cho hơn 1,08 triệu người, đạt 62,13% dân số; tỉnh đặt mục tiêu đạt tối thiểu 75% dân số vào cuối quý III/2026. Việc khám được triển khai từ cơ sở, trong đó có các điểm khám tại trạm y tế và nhà văn hóa thôn, tạo thuận lợi cho người dân ở khu vực xa trung tâm tiếp cận dịch vụ. Chương trình khám sức khỏe toàn dân được Lào Cai xác định không chỉ nhằm phát hiện sớm bệnh tật mà còn từng bước chuyển trọng tâm từ khám, chữa bệnh sang phòng bệnh, phát hiện sớm, quản lý và chăm sóc sức khỏe liên tục theo vòng đời.

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