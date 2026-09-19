Nghệ An mưa lớn kỷ lục gây ngập sâu, ô tô, xe máy chết máy hàng loạt

Ngày 19.9, mưa lớn kéo dài tại khu vực Vinh khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố cũ chìm trong nước. Tại một số điểm trũng thấp, nước dâng hơn nửa mét, thậm chí có nơi được ghi nhận ngập sâu khoảng 1m.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm Vinh (cũ) ngập sâu

Ghi nhận trong ngày, các tuyến Trường Chinh, Phan Bội Châu, Nguyễn Văn Cừ, Hồng Bàng, Phong Đình Cảng, Đốc Thiết, Nguyễn Thị Minh Khai và Đại lộ Vinh - Cửa Lò xuất hiện tình trạng ngập.

Nước dâng cao gây khó khăn cho người dân khi di chuyển

Nước phủ kín mặt đường khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Không ít người đi xe máy phải xuống dắt bộ qua vùng ngập hoặc quay đầu tìm hướng khác. Một số phương tiện cố di chuyển qua khu vực nước sâu bị chết máy, phải nhờ lực lượng cứu hộ hỗ trợ.

Tại khu vực hào Thành cổ Vinh, mực nước có thời điểm dâng cao gần ngang mặt đường. Trong khi mưa tiếp tục diễn ra, nước từ các tuyến phố xung quanh đổ về khiến việc tiêu thoát gặp nhiều khó khăn.

Ô tô bị ngập sâu

Anh Nguyễn Thành Cường (43 tuổi, phường Thành Vinh, Nghệ An) cho biết, sáng cùng ngày, anh điều khiển ô tô vào khu vực Vinh để làm việc. Khi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, gặp đoạn ngập sâu, anh quyết định dừng xe để tránh nguy cơ phương tiện chết máy.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm Vinh (cũ) ngập sâu

“Thấy nước ngập quá sâu, tôi không dám chạy tiếp. Tôi phải dừng lại, gọi xe cứu hộ hỗ trợ đưa phương tiện qua khu vực ngập để tiếp tục công việc”, anh Cường chia sẻ.

Theo anh Cường, mưa lớn khiến giao thông trên nhiều tuyến đường khu vực trung tâm Vinh (cũ) bị ảnh hưởng. Một số phương tiện phải dừng chờ nước rút, trong khi nhiều người chủ động quay đầu, lựa chọn tuyến đường khác để tránh các điểm ngập sâu.

Nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm Vinh (cũ) chìm trong nước

Tại các khu vực nước dâng cao, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, cảnh báo và hướng dẫn người dân lựa chọn hướng di chuyển phù hợp. Công tác khơi thông dòng chảy, hỗ trợ tiêu thoát nước cũng được triển khai tại một số điểm.

Đến tối 19.9, khu vực TP Vinh (cũ) tiếp tục có mưa, nước tại một số tuyến đường chưa rút hết, việc lưu thông của người dân còn gặp nhiều khó khăn.

Trước diễn biến mưa lớn và ngập úng, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế đi qua các tuyến đường đang ngập sâu; không cố điều khiển phương tiện qua nơi có mực nước cao hoặc dòng chảy mạnh để bảo đảm an toàn.