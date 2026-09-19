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Video khoảnh khắc người dân chèo thuyền giữa phố ở Nghệ An

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố ở Nghệ An ngập sâu, giao thông khó khăn, người dân phải lội nước, dắt xe, thậm chí dùng thuyền để đi lại.

Báo VTC News
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Clip người dân chèo thuyền giữa phố ở Nghệ An

(Nguồn: Tiền phong) Link: https://tienphong.vn/clip-nguoi-dan-cheo-thuyen-giua-pho-o-nghe-an-post1877813.tpo

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/video-khoanh-khac-nguoi-dan-cheo-thuyen-giua-pho-o-nghe-an-ar1040725.html