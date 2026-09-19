Video khoảnh khắc người dân chèo thuyền giữa phố ở Nghệ An

Với những bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương, Trung thu năm nay chỉ là những viên thuốc, mũi tiêm và cả những ngày xa nhà. Thấu hiểu điều đó, bệnh viện đã tổ chức một chuỗi hoạt động Trung thu đặc biệt, mang sân chơi, tiếng cười và những món quà nhỏ để các em có một mùa Trung thu thật trọn vẹn.