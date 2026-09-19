Ấm áp Trung thu ở biên giới biển TP.HCM

Chiều 19/9, tại Trường Tiểu học Long Sơn 2, xã Long Sơn, TP.HCM, chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng, Đoàn Thanh niên Công an Thành phố cùng các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ tổ chức đã diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp.

Các cháu thiếu nhi thích thú với màn múa Lân - Sư - Rồng tại chương trình.

Tại chương trình, các em thiếu nhi được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ, tham gia trò chơi, đố vui, múa lân - sư - rồng và các hoạt động mang đậm không khí Tết Trung thu.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Văn Tiến - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM cho biết, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Thành phố và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố chỉ đạo các đơn vị phối hợp chính quyền địa phương, nhà trường tại khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng tổ chức Trung thu cho thiếu nhi, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến trao tặng quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi tại chương trình.

Qua đó, các đơn vị mong muốn tạo điều kiện để các em được vui chơi, phá cỗ, rước đèn, trông trăng, có thêm niềm vui để học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Dịp này, Ban tổ chức trao 300 suất quà cho thiếu nhi, học sinh khó khăn thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”. Mỗi phần gồm quà trị giá 300.000 đồng và 200.000 đồng tiền mặt.

Trao quà cho các em học sinh trong chương trình.

Cùng ngày, tại Đồn Biên phòng Thạnh An, xã Thạnh An, chương trình “Trung thu yêu thương” năm 2026 được tổ chức với sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị, trường học và Đoàn Thanh niên xã.

Tại chương trình, các em được tham gia các gian hàng sân chơi, văn nghệ, sân khấu hóa hình ảnh chú Cuội, chị Hằng, trò chơi và hoạt động rước đèn Trung thu.

Bánh Trung thu, lồng đèn, bánh kẹo và dụng cụ học tập được trao đến các em.

Ban tổ chức trao 200 phần quà Trung thu, mỗi phần trị giá 200.000 đồng, gồm bánh Trung thu, lồng đèn, bánh kẹo và dụng cụ học tập; trao 40 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng cho con em cán bộ, chiến sĩ, học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ban tổ chức chương trình và các đơn vị phối hợp cùng các mạnh thường quân chụp hình với các cháu thiếu nhi xã Long Sơn, TP.HCM.

Ngoài ra, 15 hộ gia đình khó khăn được trao quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng. Tổng kinh phí thực hiện chương trình dự kiến khoảng 75 triệu đồng.

Những phần quà, suất học bổng và sân chơi ý nghĩa không chỉ mang đến cho thiếu nhi một mùa trăng ấm áp mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng các tổ chức, đơn vị đối với người dân nơi biên giới biển, góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.