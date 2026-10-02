Phường Thới Sơn: Tổng kết, trao giải 2 hội thi quảng bá du lịch cộng đồng

Ban Tổ chức và các tác giả đoạt giải chụp ảnh lưu niệm.

Đây là các cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động thực hiện mô hình thí điểm phát triển du lịch cộng đồng gắn với phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và phát triển sản phẩm OCOP tại địa phương. Qua đó, địa phương hướng đến khơi dậy tình yêu quê hương, giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người, văn hóa sông nước, đồng thời tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Thới Sơn đến du khách trong và ngoài tỉnh.

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh, thành viên Ban Giám khảo trao giải Hội thi sáng tác, viết cảm nhận trải nghiệm về du lịch Thới Sơn năm 2026.

Sau thời gian phát động, các hội thi thu hút hàng trăm tác phẩm, bài viết và mẫu thiết kế tham gia. Nhiều tác phẩm thể hiện góc nhìn sinh động về cảnh quan, đời sống, văn hóa cù lao Thới Sơn; trong đó nổi bật với các hoạt động đờn ca tài tử, sản phẩm OCOP, hoạt động du lịch và những trải nghiệm của du khách.

Phát biểu tại lễ tổng kết, bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Phó Chủ tịch UBND phường Thới Sơn khẳng định: Việc tổ chức các hội thi không chỉ tạo sân chơi cho những người yêu nhiếp ảnh, sáng tác và thiết kế, mà còn góp phần tạo thêm nguồn tư liệu phục vụ truyền thông, quảng bá du lịch; gắn phát triển du lịch sinh thái sông nước với bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và giới thiệu các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Phó Chủ tịch UBND phường Thới Sơn trao giải Nhất cuộc thi ảnh online cho tác giả Cao Lập Đức.

Dịp này, Ban Tổ chức tiến hành công bố và trao giải cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc. Đối với Hội thi ảnh online “Thới Sơn ngày mới”, cơ cấu giải gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 1 giải tác phẩm được yêu thích nhất. Ở phần thi sáng tác, viết cảm nhận trải nghiệm có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích; phần thi thiết kế tập gấp có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.

Điểm đáng chú ý của chương trình là các sản phẩm đạt giải được định hướng đưa vào ứng dụng thực tế. Các mẫu brochure đạt giải với nội dung song ngữ Việt - Anh, tích hợp bản đồ du lịch mini sẽ được bàn giao cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Thới Sơn để tổ chức in ấn, số hóa bằng mã QR và phát hành phục vụ khách tham quan.

Tác phẩm “Đò chèo Thới Sơn” của tác giả Cao Lập Đức đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh online.

Thông qua 2 hội thi, phường Thới Sơn tiếp tục đa dạng hóa hình thức truyền thông, khai thác các giá trị văn hóa bản địa để làm phong phú sản phẩm du lịch, từng bước nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến và thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững.