NSND Xuân Bắc hiến kế để Đà Nẵng biến văn hóa thành sản phẩm cạnh tranh

Ngày 2/10, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị xúc tiến phát triển các ngành công nghiệp văn hóa (CNVH) Đà Nẵng. Các chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng Đà Nẵng có nhiều lợi thế về văn hóa, di sản, du lịch, công nghệ và nguồn lực sáng tạo nhưng cần chuyển hóa những tiềm năng này thành sản phẩm có sức cạnh tranh, tạo thị trường và giá trị kinh tế.

Đầu tư để văn hóa trở thành sản phẩm

TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) cho biết sau 4 kỳ tổ chức, DANAFF đã từng bước hình thành mạng lưới quốc tế và sức hút riêng. Bà Lan cho rằng Đà Nẵng cần phát hiện, đào tạo tài năng tại chỗ và xây dựng môi trường thuận lợi để các nhà làm phim đến sản xuất.

TS. Ngô Phương Lan chia sẻ tại hội nghị.

Theo bà Lan, Đà Nẵng không nên làm phim chỉ để quảng bá du lịch hay “du lịch hóa” tác phẩm điện ảnh. Thành phố cần đầu tư cho những tác phẩm có giá trị để chính chất lượng của tác phẩm tạo sức lan tỏa. Bà đề xuất thành phố nghiên cứu một đầu mối xúc tiến, kết nối các nhà làm phim, nhà sản xuất, nhà đầu tư với chính quyền.

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Phát triển thị trường tại Công ty CP Vinpearl, cho rằng Đà Nẵng cần xây dựng hệ sinh thái văn hóa - du lịch tích hợp, kết nối biển, di sản, làng nghề, ẩm thực và giải trí nhằm kéo dài thời gian lưu trú và tăng sức hấp dẫn điểm đến.

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng là một trong những sự kiện để lại dấu ấn lớn.

Cộng đồng, nghệ nhân và người làm nghề cần được đưa vào chuỗi giá trị du lịch để vừa bảo tồn bản sắc, vừa tạo sinh kế. Thành phố cũng có thể phát triển các sản phẩm mới như lễ hội âm nhạc, thể thao, vui chơi giải trí và trải nghiệm thiên nhiên, hướng tới những sự kiện có khả năng thu hút khách quốc tế và lan tỏa trên nền tảng số.

“Thay vì tổ chức sự kiện đơn lẻ, Đà Nẵng cần hình thành chuỗi trải nghiệm quanh năm, trong đó sự kiện tạo lý do để du khách đến, còn hệ sinh thái văn hóa, nghỉ dưỡng và giải trí thúc đẩy họ ở lại và quay trở lại”, ông Hải nói.

Ông Đinh Bá Thành đề xuất Đà Nẵng chuyển từ phát triển tự phát sang xây dựng hệ sinh thái CNVH.

Trong khi đó, ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch DatVietVAC cho rằng Đà Nẵng chưa khai thác hiệu quả giá trị di sản và còn thiếu doanh nghiệp CNVH “đầu đàn” dẫn dắt. Ông đề xuất Đà Nẵng chuyển từ phát triển tự phát sang xây dựng hệ sinh thái CNVH - giải trí - du lịch và ẩm thực quy mô lớn, kết nối văn hóa, du lịch, ẩm thực và các sự kiện âm nhạc.

Từ tổ chức sự kiện sang phát triển sản phẩm

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho rằng Đà Nẵng đã xác định nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa cùng một số lĩnh vực sáng tạo là những ngành CNVH có tiềm năng, hướng tới trở thành trung tâm CNVH của khu vực miền Trung.

Theo ông, vấn đề không chỉ là thành phố tổ chức thêm bao nhiêu lễ hội, concert hay chương trình nghệ thuật mà quan trọng hơn là làm thế nào để một chương trình đủ hấp dẫn khiến du khách mua vé máy bay đến Đà Nẵng, ở thêm một đêm, ăn thêm một bữa và sử dụng thêm dịch vụ.

NSND Nguyễn Xuân Bắc cho rằng Đà Nẵng cần chuyển từ tổ chức sự kiện sang phát triển sản phẩm.

NSND Xuân Bắc cho rằng Đà Nẵng cần chuyển từ tổ chức sự kiện sang phát triển sản phẩm. Một sản phẩm CNVH phải có “vòng đời”, có thể biểu diễn nhiều lần, nhiều mùa, có thương hiệu, bán được vé, có tài trợ, đầu tư, bản quyền và khả năng phân phối trên nền tảng số. Theo ông, thành phố có thể phát triển những sản phẩm mang thương hiệu riêng. "Mục tiêu là từng bước tạo ra những sản phẩm mà khi du khách nghĩ đến nó, họ nghĩ ngay đến Đà Nẵng; và khi nghĩ đến Đà Nẵng họ muốn được trải nghiệm nó", ông Bắc chia sẻ.

Đà Nẵng ký kết hợp tác phát triển các ngành công nghiệp văn hóa với các đơn vị.

Đồng thời, Đà Nẵng cần đội ngũ nhà sản xuất có khả năng kết nối nghệ thuật với tài chính, marketing, công nghệ, tổ chức sản xuất, phân phối và thị trường quốc tế.

NSND Xuân Bắc cũng đề xuất xây dựng đầu mối hỗ trợ các chương trình, sự kiện CNVH quy mô lớn; đồng thời thay đổi cách đánh giá hiệu quả. Không chỉ tính số tiết mục hay khán giả mà cần đo lượng khách du lịch, thời gian lưu trú, mức chi tiêu, số doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng, việc làm cho lao động sáng tạo và doanh thu từ vé, bản quyền, nền tảng số.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - cho biết TP định hướng tập trung phát triển 6 ngành CNVH trọng điểm gồm nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật - triển lãm, du lịch văn hóa, nội dung số và thủ công mỹ nghệ. Thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ về hạ tầng, mặt bằng, nguồn nhân lực và thúc đẩy hợp tác công - tư (PPP) để huy động nguồn lực xã hội cho phát triển CNVH.