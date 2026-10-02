Quyết liệt xây dựng địa bàn không ma túy

Chiều 2/10, tại 38 điểm cầu trên cả nước, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy; tổng kết các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống mua bán người” năm 2026 và trao thưởng chuyên án A3-626P.

Hội nghị có hơn 2.000 đại biểu tham dự. Tại điểm cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM, ông Trần Văn Bảy - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM dự và chỉ đạo; Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM chủ trì hội nghị.

Tham dự còn có đại diện các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố, Công an TP.HCM và chính quyền các xã, phường có biên giới biển.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người của lực lượng Bộ đội Biên phòng; quán triệt, triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy tại khu vực biên giới, vùng biển.

Hội nghị cũng tổng kết các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống mua bán người”, “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” và đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người năm 2026.

Các ý kiến tham luận tập trung đánh giá thực tiễn phòng, chống ma túy, mua bán người tại địa bàn biên giới, vùng biển; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.

Trong đó, các đại biểu nhấn mạnh việc phát huy vai trò của lực lượng chức năng, tổ chức chính trị - xã hội và người dân trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm.

Đối với công tác phòng, chống mua bán người, các đại biểu đề xuất tăng cường phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng, công an, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan; chủ động trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, phương thức và thủ đoạn hoạt động của tội phạm, qua đó nâng cao hiệu quả phát hiện, điều tra, xử lý vụ việc từ sớm, từ xa.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và mua bán người là cuộc chiến không ngừng nghỉ, còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự kiên trì và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng hơn 500 xã, phường, đặc khu khu vực biên giới không ma túy, Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu các cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương, kế hoạch về phòng, chống ma túy và mua bán người; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của nhân dân.

Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đồng thời đề nghị chính quyền các tỉnh, thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng lộ trình và giải pháp cụ thể phù hợp với từng địa bàn; phát huy vai trò nòng cốt của Bộ đội Biên phòng, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng và quần chúng nhân dân trong phát hiện, tố giác tội phạm, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, mua bán người.

Qua đó, góp phần xây dựng địa bàn biên giới, vùng biển an toàn, lành mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Dịp này, nhằm ghi nhận thành tích trong đấu tranh, triệt phá chuyên án A3-626P, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 40kg ma túy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trao thưởng 50 triệu đồng cho Ban chuyên án.