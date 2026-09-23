Ấm áp những tấm lòng Việt

Từ hỗ trợ đi lại, chỗ ở, tập luyện cho các thành viên của Đoàn đến những việc rất nhỏ dành cho các phóng viên Việt Nam tác nghiệp tại Đại hội, tình đồng bào nơi đất khách đã trở thành một điểm tựa ấm áp trong hành trình ASIAD 20.

Thấy quê hương gần lại

Trong những ngày di chuyển liên tục giữa các địa điểm thi đấu của ASIAD 20, có những cuộc gặp đến thật tình cờ nhưng để lại nhiều cảm xúc.

Tại khu vực phục vụ ăn uống ở nhà thi đấu môn teqball, giữa những câu chuyện bằng tiếng Nhật và tiếng Anh, chúng tôi bất ngờ nghe thấy tiếng Việt. Hai cô gái chủ động bước tới, hỏi các phóng viên và thành viên đội tuyển có cần hỗ trợ gì không.

Chị Bình và chị Tuyết phục vụ tại khu vực nhà thi đấu của môn teqball

Đó là chị Lê Thị Bình đã có 11 năm sống ở Nhật Bản và chị Vũ Kim Ngọc Tuyết, sống ở Nhật Bản hơn 4 năm. Cả hai đang làm việc cho công ty cung cấp thực phẩm phục vụ môn teqball tại ASIAD 20. Công việc mỗi ngày kéo dài tới 9 tiếng, nhưng với họ, những ngày có đội tuyển Việt Nam thi đấu dường như trở nên đặc biệt hơn.

“Đã mấy năm nay tôi chưa có điều kiện về thăm nhà. Lòng lúc nào cũng nhớ quê hương. Vì thế khi nghe tin Đoàn Thể thao Việt Nam sang đây thi đấu, tôi rất vui. Lâu ngày ở đất khách không được gặp nhiều người Việt Nam như vậy, được sống trong bầu không khí thân tình với các vận động viên teqball Việt Nam, tôi vui lắm và chỉ mong đội tuyển teqball và đoàn giành chiến thắng”, Tuyết chia sẻ.

Còn Bình thì kể, cứ khi nào đội tuyển teqball Việt Nam thi đấu, mọi mệt mỏi của một ca làm việc dài dường như tan biến. Có trận Bình còn vui vẻ “cá cược” với những người bạn quốc tế và sung sướng khi các VĐV Việt Nam giành chiến thắng. “Được phục vụ đội tuyển là niềm vui với chúng tôi”, Bình nói.

Tình cảm dành cho quê hương còn hiện hữu rõ hơn trên những khán đài có các đội tuyển Việt Nam tranh tài. Trên hành trình tới sân cổ vũ U23 Việt Nam, từ các ga tàu điện ngầm đã dễ dàng bắt gặp những chiếc áo đỏ, lá cờ đỏ sao vàng giữa dòng người tấp nập. Có người ở ngay Nagoya, có những gia đình lại đi hàng chục km, chỉ mong được trực tiếp nhìn thấy các cầu thủ quê hương thi đấu.

Chị Dương (giữa) và đội tuyển bóng chuyền bãi biển

Từ Inuyama, nhóm của chị Nguyễn An cùng Đoàn Ngọc, Hoàng Nụ, Nguyễn Anh Tuấn và bé Trà My 10 tuổi, vượt hơn 30km tới sân. Với cô bé Trà My, chuyến đi ấy còn là một kỷ niệm để mang về lớp học. Em háo hức muốn chụp ảnh bên lá cờ Tổ quốc rồi kể với các bạn: “Đây là Việt Nam, Việt Nam tôi thế đó”.

Chị Nguyễn An đưa con tới sân cũng không đơn thuần để xem một trận bóng. Người mẹ muốn qua những trải nghiệm như vậy vun đắp cho con tình yêu và niềm tự hào về quê hương, để từ hình ảnh những cầu thủ Việt Nam nỗ lực trên sân, con hiểu thêm về ý chí và nghị lực.

Trên đường vào sân, cả nhóm cùng buộc băng rôn, dán những hình trái tim Việt Nam lên má và hát những ca khúc về quê hương. Giữa nơi cách Tổ quốc hàng nghìn km, màu đỏ của lá cờ Việt Nam bỗng khiến khoảng cách như ngắn lại.

Với anh Bùi Hoàng Hiệp, cuộc gặp với bóng đá Việt Nam tại ASIAD 20 lại mang một ý nghĩa khác. Đã hơn 40 tuổi và sinh sống hơn 20 năm tại Nhật Bản, nhưng đây mới là lần đầu tiên anh được trực tiếp vào sân xem một đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu. Anh gác lại công việc kinh doanh trong ngày, đưa vợ và con gái tới sân. Cậu con trai vốn rất mê bóng đá cũng muốn đi nhưng phải đến trường.

“Chúng tôi tuy ở xa quê hương nhưng luôn dõi theo tình hình đất nước, dõi theo các đội tuyển bóng đá. Tại ASIAD lần này tôi sẽ thu xếp thời gian để cổ vũ cho các môn thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam. Mong Đoàn Thể thao Việt Nam chiến thắng, đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng”, anh Hiệp chia sẻ.

Những con người khác nhau, những câu chuyện khác nhau, nhưng khi các VĐV Việt Nam xuất hiện, họ lại cùng gặp nhau ở một tình cảm chung: Hướng về quê hương và mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho những người đang thi đấu dưới màu cờ Tổ quốc.

Những sự giúp đỡ không hẹn trước

Sự đồng hành của cộng đồng người Việt tại Aichi không chỉ hiện diện trên khán đài. Phía sau hành trình thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam còn có những con người âm thầm góp sức bằng những công việc rất cụ thể.

Đông đảo kiều bào tới cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam

Một trong số đó là chị Dương Thị Thùy Dương, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Aichi, Tổng giám đốc Công ty Seven Ocean. Những ngày ASIAD 20 diễn ra cũng là những ngày lịch trình của chị dày đặc. Có hôm rời nhà từ sáng sớm, tới đêm khuya mới trở về, nhưng với chị, được góp sức cho Đoàn Thể thao Việt Nam là một niềm vui.

“Tôi hỗ trợ việc đưa đón lãnh đạo Đoàn tham gia các cuộc họp, thăm các đội tuyển, thăm vận động viên, tìm chỗ ở cho đoàn, bố trí tình nguyện viên của Hội hỗ trợ đưa đón vận động viên đi tập. Tuy bận rộn nhưng mà vui. Miễn làm sao Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu thành công mang vinh quang về cho Tổ quốc”, chị Dương chia sẻ.

Trong một kỳ Đại hội mà các đội tuyển Việt Nam lưu trú và thi đấu ở nhiều địa điểm khác nhau, những sự hỗ trợ như vậy càng có ý nghĩa. Đó không chỉ là những chuyến xe hay một nơi ở được tìm giúp, mà còn là sự sẻ chia từ những người Việt đã sống lâu năm tại địa phương, hiểu đường sá, ngôn ngữ và cuộc sống ở Nhật Bản.

Và chúng tôi, những phóng viên Việt Nam có mặt tại ASIAD 20, cũng nhiều lần nhận được sự giúp đỡ giản dị như thế. Có lần trên đường tác nghiệp, nhóm phóng viên gặp anh Vũ Chung, đang làm việc tại FPT Software Japan, tại một ga tàu điện ngầm.

Qua câu chuyện, biết địa điểm chúng tôi cần đến còn khá xa và nếu tiếp tục hành trình sẽ phải đi bộ một quãng dài, anh Chung đã chủ động trở về nhà lấy ô tô rồi quay lại chở cả nhóm tới tận sân vận động.

Không quen biết từ trước, cũng chẳng có một lời nhờ vả, nhưng chỉ cần biết những người đồng hương đang cần giúp đỡ, anh sẵn lòng dành thời gian của mình. Một chuyến xe giữa lịch trình ASIAD bận rộn có thể là việc nhỏ, nhưng với những phóng viên phải chạy đua từng giờ giữa các địa điểm thi đấu, từng phút để đăng tin bài đó là sự hỗ trợ quý giá.

Những ngày ASIAD 20 diễn ra, những câu chuyện như vậy khiến hành trình của Đoàn Thể thao Việt Nam và các phóng viên theo chân Đoàn trở nên ấm áp hơn.

Có người dành một ngày nghỉ để tới sân cổ vũ, có người tranh thủ giữa ca làm việc để động viên VĐV; có người hỗ trợ những chuyến xe, nơi ở, việc tập luyện, cũng có người chỉ tình cờ gặp nhau ở ga tàu nhưng sẵn sàng đưa những phóng viên đồng hương tới nơi tác nghiệp.

Ở nơi cách quê nhà hàng nghìn km, tình yêu Việt Nam đôi khi được thể hiện bằng những điều rất đỗi bình dị như thế. Giữa một ASIAD rộng lớn với hàng nghìn VĐV, hàng chục địa điểm thi đấu và những hành trình di chuyển liên tục, sự đồng hành của bà con Việt kiều tại Aichi đã góp thêm một nguồn động viên đặc biệt cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Và với những người làm báo chúng tôi, mỗi cuộc gặp, mỗi bàn tay chìa ra giúp đỡ cũng khiến hai tiếng “đồng bào” trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.