Sẽ có 3.000 người tham gia Carnaval và đồng diễn Khèn Mông tại Điện Biên

Chiều 24/9, Bộ VHTT&DL phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức họp báo công bố Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026.

Ngày hội do Bộ VHTT&DL chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên và các địa phương tổ chức, diễn ra từ ngày 9-11/10/2026. Sự kiện có sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông đến từ 11 tỉnh, gồm: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.

Điểm nhấn của Ngày hội năm nay là xây dựng các không gian trải nghiệm văn hóa, thay vì chỉ giới thiệu những giá trị truyền thống trên sân khấu. Người dân, đại biểu và du khách sẽ được trực tiếp xem, nghe, tham gia và trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Linh Vũ

Theo ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, tỉnh xác định các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phải lấy bản sắc và trải nghiệm làm trung tâm. Không gian văn hóa truyền thống không tổ chức theo hướng trưng bày tĩnh mà được thiết kế để du khách có thể trực tiếp cảm nhận văn hóa Mông trong đời sống.

Trong khuôn khổ Ngày hội, chương trình khai mạc với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ. Carnaval đường phố và đồng diễn nghệ thuật Khèn Mông dự kiến huy động khoảng 3.000 người, gồm nghệ nhân, diễn viên, học sinh, sinh viên và quần chúng.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, Ngày hội năm nay có thêm nhiều nội dung thể thao. Trong đó, bóng đá nữ 7 người được đưa vào chương trình cùng các môn kéo co, đẩy gậy, tù lu, bắn nỏ và ném pa pao.\

Không gian văn hóa, ẩm thực tại phố đi bộ Mường Thanh được bố trí các gian trưng bày, giới thiệu nghề truyền thống, trang phục, ẩm thực và các sản phẩm đặc trưng, qua đó làm nổi bật nét riêng trong văn hóa Mông của từng địa phương.

Một nội dung đáng chú ý là lựa chọn, tôn vinh những nghệ nhân có đóng góp trong bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Mông. Các nghệ nhân tiêu biểu được trao bằng khen và trực tiếp tham gia các chương trình nghệ thuật, giới thiệu những giá trị văn hóa được trao truyền, gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Theo Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Ngày hội không chỉ hướng tới hoạt động diễn xướng mà còn tạo ra những "không gian văn hóa sống". Việc giới thiệu tiếng Khèn, nghề thủ công, ẩm thực và trang phục truyền thống vừa góp phần bảo tồn di sản, vừa tạo thêm sản phẩm du lịch, việc làm và sinh kế cho đồng bào Mông.

Đáng chú ý, du khách sẽ có cơ hội rời không gian sân khấu để trải nghiệm thực tế tại Làng du lịch văn hóa dân tộc Mông ở Bản Lồng, xã Quài Tở. Tại đây diễn ra các hoạt động gắn với chợ phiên, giao lưu văn hóa, trò chơi dân gian, sản phẩm du lịch cộng đồng, OCOP và ẩm thực.

Thông qua Ngày hội, Điện Biên kỳ vọng các giá trị văn hóa Mông không chỉ được giới thiệu trong khuôn khổ một sự kiện, mà tiếp tục lan tỏa trong đời sống, gắn bảo tồn bản sắc với phát triển du lịch và nâng cao đời sống cộng đồng.