Sắc màu Trung thu trên phố

Nhân viên tại quán cafe chăm chút từng góc nhỏ, tạo không gian Trung thu rực rỡ.

Không gian Trung thu tại các quán cà phê trở thành điểm hẹn để gia đình, bạn bè gặp gỡ, trò chuyện.

Không gian Trung thu rực rỡ, thu hút khách và các thợ ảnh đến ghi lại khoảnh khắc đẹp.

Những góc trang trí Trung thu xinh xắn thu hút các bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc.

Khu chợ rực rỡ sắc màu với đèn lồng, đồ chơi Trung thu đa dạng, thu hút người dân lựa chọn.

Các em nhỏ hào hứng lựa chọn những món đồ chơi Trung thu.

Những món đồ chơi Trung thu đầy màu sắc thu hút trẻ nhỏ.

Từ ngày 10/8 âm lịch, nhiều tổ dân phố trên địa bàn phường Lào Cai đã tổ chức vui Trung thu cho các em nhỏ, mang đến không khí rộn ràng, ấm áp tại khu dân cư.

Các em nhỏ rạng rỡ trong đêm rước đèn với những chiếc đèn Trung thu và phụ kiện đáng yêu.

Múa lân đường phố rộn ràng, thu hút đông đảo người dân và trẻ nhỏ.

Rước đèn Trung thu rộn ràng trên các tuyến đường tại xã Mậu A tối 19/9 (9/8 âm lịch).

Người dân cùng các em nhỏ rước đèn, tạo nên không khí Trung thu rộn ràng tại khu dân cư.

Những mô hình, linh vật Trung thu được các thôn trên địa bàn xã Mậu A chuẩn bị công phu, nhiều màu sắc.