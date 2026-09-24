Rowing Việt Nam bội thu huy chương tại ASIAD 20

Tấm huy chương đồng thứ 3 của Rowing thuộc về Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ ở nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo. Hai tay chèo Việt Nam hoàn thành 2.000 m với thời gian 7 phút 13 giây 10, xếp thứ ba chung cuộc.

Đây là cuộc đua mà Hảo và Huệ khởi đầu đầy ấn tượng. Hai VĐV Việt Nam dẫn đầu ở các mốc 500 m với thời gian 1 phút 43 giây 02 và 1.000 m với 3 phút 30 giây 89.

Đến mốc 1.500 m, đội Việt Nam vẫn duy trì vị trí thứ hai với thành tích 5 phút 20 giây 54, trước khi về đích thứ ba.

Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ mang về tấm huy chương đồng thứ 3 cho Rowing Việt Nam. Ảnh: Bùi Lượng.

Cũng trong cùng ngày, Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú mang về tấm huy chương đồng thứ 4 cho Rowing Việt Nam ở nội dung thuyền nam bốn mái chèo. Bốn tay chèo Việt Nam cán đích với thời gian 5 phút 54 giây 40, xếp sau Trung Quốc (5 phút 49 giây 75) và Uzbekistan (5 phút 51 giây 68).

Đội Việt Nam chỉ nhanh hơn Kazakhstan, đội xếp thứ tư, 0,60 giây. Khoảng cách này khiến cuộc đua giành huy chương đồng trở nên đặc biệt kịch tính. Việt Nam đứng thứ ba ở mốc 500 m với 1 phút 28 giây 01, xuống thứ tư sau 1.500 m nhưng tăng tốc ở chặng cuối để cán đích ở vị trí thứ ba chung cuộc.

Bảng điểm chung kết nội dung nam bốn mái chèo. Đồ họa: ASIAD 20.

Trước đó, Rowing Việt Nam đã giành 2 huy chương đồng trong buổi sáng 24/9. Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Dư Thị Bông và Hà Thị Vui đứng thứ ba ở nội dung thuyền bốn nữ mái chèo đơn hạng nặng với thành tích 6 phút 43 giây 86.

Đây là tấm huy chương đầu tiên của Rowing Việt Nam tại ASIAD 20. Sau đó, Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc giành huy chương đồng nội dung thuyền đôi nữ mái chèo đôi hạng nặng với thành tích 7 phút 02 giây 68.

Như vậy, Rowing Việt Nam khép lại ngày 24/9 với 4 huy chương đồng tại ASIAD 20, qua đó trở thành một trong những môn đóng góp nhiều huy chương cho Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu này. Thành tích càng đáng chú ý trong bối cảnh lịch thi đấu Rowing bị rút từ 5 ngày xuống chỉ còn 2 ngày, 23 và 24/9, do điều kiện thời tiết và đường đua bị ảnh hưởng bởi mưa lớn.