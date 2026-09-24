'Lộc trời' mỗi năm chỉ có một mùa, nhìn ngoài 'xanh lè' tưởng chưa chín, bổ ra ruột dẻo giòn như thạch, hàng tuyển gần 200.000 đồng/kg

Nhắc đến hồng, nhiều người thường hình dung những quả chín vàng cam hoặc đỏ rực. Thế nhưng hồng da tre lại có vẻ ngoài khá khác biệt. Ngay cả khi đã già, quả vẫn giữ lớp vỏ xanh pha vàng, nhẵn và khá cứng, thoạt nhìn dễ khiến người chưa biết tưởng rằng hồng vẫn còn xanh, chưa thể ăn được.

Tên gọi “hồng da tre” cũng bắt nguồn từ đặc điểm này. Lớp vỏ của quả có màu xanh nhạt, trơn bóng, hơi ánh vàng khá giống màu của thân tre. Khi chín dần, sắc xanh chuyển sang vàng và lớp vỏ trở nên trong hơn, trong khi phần thịt bên trong cũng chuyển sang trạng thái mềm, mọng.

Đây là một trong những loại hồng đặc sản được biết đến tại Thái Nguyên. Giống hồng này không được trồng đại trà như nhiều loại cây ăn quả khác mà tập trung tại một số khu vực miền núi. Nhiều cây đã được người dân trồng trong vườn nhà từ lâu, trước đây chủ yếu để gia đình ăn hoặc đem biếu người quen, nhưng những năm gần đây hồng da tre ngày càng được người tiêu dùng ở các thành phố biết đến.

Hồng da tre được biết đến là loại hồng đặc sản của Thái Nguyên

Vỏ xanh chẳng bắt mắt, bên trong lại dẻo giòn như thạch

Điểm khiến hồng da tre được nhiều người nhớ đến không nằm ở vẻ ngoài mà ở phần ruột khi quả chín đúng độ. Hồng già thường được hái xuống rồi để chín tự nhiên. Khi vỏ chuyển dần sang vàng, trở nên trong hơn và quả bắt đầu mềm tay là lúc có thể thưởng thức.

Khác với hồng giòn thường được gọt hoặc cắt thành miếng, hồng da tre chín có thể bổ đôi rồi dùng thìa xúc phần thịt bên trong. Thịt quả mềm mọng, dẻo, ngọt đậm nhưng vẫn có cảm giác giòn nhẹ, được nhiều người ví như thạch. Quả chín đúng độ cũng không còn vị chát đặc trưng thường gặp ở hồng chưa chín.

Lớp vỏ bên ngoài tuy mỏng nhưng khá cứng, vì thế sau khi bổ đôi có thể giữ phần thịt quả bên trong giống như một chiếc bát nhỏ. Đây cũng là cách ăn khá đặc trưng khiến loại hồng này khác với hồng ngâm, hồng giòn hay những giống hồng chín đỏ quen thuộc.

Một điểm khác khiến hồng da tre trở thành thức quà được mong chờ là mùa vụ khá ngắn. Cuối tháng 8 đến hết tháng 9 thường là thời gian hồng vào chính vụ và được đánh giá ngon nhất. Nguồn cung không quá dồi dào nên qua mùa, muốn tìm mua loại quả này cũng không dễ.

Hồng da tre được nhiều người tiêu dùng yêu thích do hương vị thơm ngon đặc biệt

Hàng tuyển có thể lên tới gần 200.000 đồng/kg

Nếu trước kia hồng da tre chủ yếu xuất hiện trong vườn nhà của người dân địa phương thì hiện nay loại quả này đã được rao bán trên các chợ mạng và chuyển tới nhiều tỉnh, thành. Mức giá cũng cao hơn đáng kể so với nhiều loại hồng phổ biến.

Tùy kích thước, nguồn gốc và chất lượng, hồng da tre có thể được bán khoảng 80.000-120.000 đồng/kg. Những quả tuyển chọn từ cây lâu năm, kích thước lớn có giá khoảng 170.000 đồng/kg, thậm chí trên thị trường có nơi rao bán gần 200.000 đồng/kg.

Giá khá cao nhưng nguồn hàng vào chính vụ vẫn được nhiều người tìm mua. Nguyên nhân một phần nằm ở sản lượng hạn chế và thời gian thu hoạch ngắn, phần khác đến từ hương vị khác biệt. Những quả kích thước lớn, đẹp và được thu hái từ cây lâu năm thường có giá cao hơn hàng thông thường.

Hồng da tre vì thế có nét thú vị trái ngược giữa vẻ ngoài và phần ruột. Lớp vỏ xanh vàng không quá bắt mắt, nhưng bên trong lại là phần thịt vàng cam, mềm mọng và dẻo ngọt. Đặc biệt, mỗi năm mùa quả ngon chỉ kéo dài trong thời gian ngắn nên nếu bỏ lỡ chính vụ, người thích loại hồng này thường phải chờ đến mùa sau mới có dịp thưởng thức.

Từ loại quả từng chủ yếu được trồng trong vườn nhà, hồng da tre giờ trở thành đặc sản được nhiều người tìm mua mỗi khi vào mùa. Với hàng tuyển có giá tới gần 200.000 đồng/kg, đây cũng là một trong những thức quả mùa thu có mức giá khá cao nhưng vẫn tạo được sức hút nhờ hương vị và độ hiếm.