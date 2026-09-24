TP Hồ Chí Minh: Đã quy tập 664 hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 23/9/2026, tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh (trước kia là Nghĩa trang Đô Thành), Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh (Đội K 74) đã phát hiện, quy tập được 664 bộ hài cốt liệt sỹ, gồm 631 bộ hài cốt riêng lẻ, 33 bộ hài cốt liệt sỹ tại 8 vị trí mộ tập thể; có 298 hài cốt liệt sỹ có di vật.

Việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ là một phần của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” được phát động ngày 2/4/2026, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027)./.