Hà Nội chấm điểm mẫu thiết kế thủ công mỹ nghệ mới

Các thành viên Ban giám khảo cuộc thi tiến hành chấm điểm mẫu thiết kế.

Theo báo cáo của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ mới năm 2026 đã thu hút 185 tổ chức, cá nhân, nghệ nhân tham gia, với tổng số 397 sản phẩm, bộ sản phẩm. Đáng chú ý, 100% sản phẩm dự thi đã được thiết kế hoàn chỉnh.

Các sản phẩm dự thi được chia thành 6 nhóm. Trong đó, nhóm gốm sứ có 65 sản phẩm, bộ sản phẩm của 32 tổ chức, cá nhân; nhóm sơn mài, sơn son thếp vàng có 50 sản phẩm của 21 tổ chức, cá nhân; mây tre, giang đan, guột tế có 60 sản phẩm của 37 tổ chức, cá nhân.

Nhóm khảm trai, gỗ mỹ nghệ có 70 sản phẩm của 35 tổ chức, cá nhân; dệt vải, thêu ren, lụa tơ tằm có 56 sản phẩm của 23 tổ chức, cá nhân; đồng, đá và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ khác có 96 sản phẩm của 37 tổ chức, cá nhân.

Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội Hoàng Quân cho biết, các sản phẩm dự thi được trưng bày, đánh mã để Ban giám khảo tiến hành chấm theo quy chế cuộc thi. Công tác tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và sắp xếp sản phẩm đã được Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội hoàn tất.

Ban giám khảo họp bàn về Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ mới năm 2026.

Đại diện Ban giám khảo, ông Trịnh Quốc Đạt, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam nêu rõ, một trong những tiêu chí cần được chú trọng khi đánh giá sản phẩm dự thi là tính sáng tạo. Một sản phẩm đẹp nhưng thiếu tính mới, thiếu sự khác biệt sẽ khó đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Bên cạnh đó, sản phẩm cần thể hiện rõ tính thị trường, hướng tới nhu cầu cụ thể của khách hàng và có khả năng tiêu thụ, phát triển trên thị trường .

Một tiêu chí khác ngày càng được quan tâm là yếu tố xanh và bền vững trong toàn bộ quá trình sản xuất, từ lựa chọn nguyên liệu đến quy trình sản xuất, sử dụng năng lượng và hạn chế chất thải.

Cùng với đó, yếu tố văn hóa cũng cần được xem xét. Giá trị của sản phẩm thủ công mỹ nghệ không chỉ nằm ở hình thức mà còn ở câu chuyện văn hóa, bản sắc được thể hiện qua sản phẩm.

Các mẫu thiết kế dự thi được trưng bày theo từng nhóm ngành hàng.

“Chúng tôi phải xem xét nhiều tiêu chí cùng lúc, sau đó trao đổi, bàn bạc và thống nhất để đưa ra quyết định. Việc đánh giá không chỉ dựa trên một yếu tố riêng lẻ mà phải xem xét tổng thể”, ông Trịnh Quốc Đạt nhấn mạnh.

Dự kiến tháng 10/2026, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ quyết định công nhận và trao giải cho tối đa 90 sản phẩm/bộ sản phẩm tham dự theo 6 nhóm ngành (gồm 6 giải Nhất, 18 giải Nhì, 24 giải Ba và các giải Khuyến khích). Đáng lưu ý, các tổ chức, cá nhân tham gia sẽ được các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện ý tưởng và sản phẩm. Những sản phẩm đạt giải sẽ được giới thiệu, trưng bày tại các sự kiện xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu của thành phố Hà Nội.