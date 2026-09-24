Gia Lai tổ chức Festival quốc tế cồng chiêng năm 2026

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Festival quốc tế cồng chiêng năm 2026.

Festival quốc tế cồng chiêng năm 2026 là một trong những hoạt động chính trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh, con người, tiềm năng du lịch của tỉnh; bảo tồn, phát huy giá trị Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và tăng cường giao lưu văn hóa trong nước, quốc tế.

Festival dự kiến diễn ra từ ngày 30/10 đến 8/11/2026 tại phường Pleiku, xã Biển Hồ và một số xã, phường lân cận, với quy mô quốc gia và khu vực.

Ảnh minh họa

Festival dự kiến quy tụ 45 đoàn nghệ nhân cồng chiêng tham gia, gồm 22 đoàn trong tỉnh Gia Lai, các đoàn đến từ khoảng 10 tỉnh, thành phố trong nước và một số quốc gia khu vực châu Á.

Trong khuôn khổ Festival sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc như: giao lưu trình diễn âm nhạc, nhạc cụ các dân tộc; phục dựng lễ Mừng nhà rông mới của người Jrai; phiên chợ giới thiệu sản phẩm địa phương; triển lãm “Không gian văn hóa cồng chiêng Gia Lai”; lễ hội đường phố; giao lưu văn hóa truyền thống các dân tộc; giới thiệu ẩm thực, sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP, nông nghiệp đặc trưng và cà phê Gia Lai…

Điểm nhấn của Festival là chương trình nghệ thuật Đêm hội cồng chiêng quốc tế, dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 7/11 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku và được truyền hình trực tiếp.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu việc tổ chức Festival phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; các hoạt động được thiết kế đồng bộ về nội dung, không gian, hình thức thể hiện và bộ nhận diện, đề cao bản sắc văn hóa truyền thống, nhất là vai trò chủ thể của nghệ nhân và cộng đồng.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch