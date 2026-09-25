Ấm áp mùa trăng sẻ chia

Mang tết Trung thu về với trẻ miền quê

Chưa đến giờ khai hội, sân Trường Tiểu học Phú Hưng (Xã Lương Thế Trân) đã rộn ràng tiếng cười. Gần 400 học sinh háo hức chờ xem múa lân, tham gia các trò chơi vận động, phá cỗ và nhận quà bánh, lồng đèn.

Em Thượng Trọng Nguyên (lớp 2A7) chia sẻ: "Con được chơi nhiều trò chơi và có cả quà mang về. Con mong năm nào cũng vui như vậy".

Các em nhỏ hào hứng xem múa lân.

Trước đó, các tình nguyện viên Câu lạc bộ (CLB) Nụ Cười Hồng tỉ mỉ chuẩn bị, để hàng trăm phần quà (gồm bánh, sữa, đồ dùng học tập và lồng đèn) cùng các suất học bổng được trao tận tay các em học sinh.

Suốt 15 năm qua, chương trình "Trăng Rằm Đất Mũi" bền bỉ hành trình mang niềm vui đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa mỗi dịp tết Trung thu.

Anh Nguyễn Hoàng Duy, Chủ nhiệm CLB Nụ Cười Hồng, chia sẻ: "Chúng tôi muốn mang sân chơi cộng đồng đến với trẻ em nông thôn, đặc biệt là những nơi các em còn nhiều thiếu thốn".

Chị Hồ Kim Ngân, tình nguyện viên CLB, xúc động: "Chương trình 15 giờ mới bắt đầu nhưng từ 13 giờ các bé đã đến đông đủ. Sự háo hức của các em chính là động lực để chúng tôi tiếp tục duy trì chương trình ý nghĩa này".

Các em nhỏ vui mừng nhận sữa, quà bánh trong chương trình “Trăng Rằm Đất Mũi” tại Trường Tiểu học Phú Hưng (Xã Lương Thế Trân).

Tại Xã Nguyễn Phích, chương trình "Vui hội trăng Rằm - Lan toả yêu thương 2026" do Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau) phối hợp cùng Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Cà Mau) tổ chức tại Trường Tiểu học Vương Nhị Chi đã mang đến mùa tết Trung thu ấm áp cho thiếu nhi nơi xứ rừng, với tổng kinh phí khoảng 150 triệu đồng.

Tiết mục văn nghệ do học sinh Trường Tiểu học Vương Nhị Chi (Xã Nguyễn Phích) biểu diễn tại chương trình "Vui hội trăng Rằm - Lan toả yêu thương 2026".

Chương trình đã trao 600 phần quà (gồm gạo, bánh, tập và lồng đèn) cho học sinh vượt khó và 10 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các y, bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau còn khám, tư vấn dinh dưỡng, hướng dẫn trẻ vệ sinh cá nhân, phòng bệnh học đường và phát thuốc tẩy giun miễn phí.

Quầy hớt tóc miễn phí cùng "Tủ đồ 0 đồng" cũng đem đến niềm vui và sự hỗ trợ thiết thực cho nhiều trẻ em.

Chương trình kết hợp hoạt động khám sức khoẻ, tư vấn dinh dưỡng cho trẻ do bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau thực hiện.

Các em học sinh còn được

cắt tóc miễn phí.

Bà Hồng Cẩm Thuý, Phó Trưởng phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau), cho biết: "Chúng tôi luôn nỗ lực kết nối nguồn lực xã hội để duy trì hoạt động này. Sự đồng hành bền bỉ của các nhà tài trợ chính là điểm tựa để sẻ chia với trẻ em vùng sâu, vùng xa".

"Trung thu trên hè phố"

Vào tết Trung thu, khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ, ngoài đường sẽ vẫn còn những bước chân miệt mài mưu sinh. Thấu hiểu điều này, tối 23 và 24/9 (13 và 14/8 âm lịch), Tỉnh đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau đã tổ chức chương trình "Trung thu trên hè phố", nhằm mang yêu thương đến trẻ em, người lao động và những hoàn cảnh khó khăn.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Trang Anh Thư trao quà Trung thu cho trẻ em.

Không có địa điểm cố định, những bước chân đi đến từng con hẻm, tuyến phố, tận tay trao lồng đèn, bánh và quà Trung thu cho các em nhỏ, người già bán vé số, bán hàng rong, chú bảo vệ, công nhân vệ sinh môi trường… Các phần quà cũng được gởi đến những bệnh nhân và em nhỏ ở “hẻm chạy thận”.

TÌnh nguyện viên chương trình trao quà Trung thu tại “hẻm chạy thận” (phường Tân Thành).

Không quản ngại mưa nặng hạt, các thành viên trong đoàn vẫn đi đến từng nơi trao quà Trung thu cho trẻ.

Dù gặp cơn mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập nước, những chiếc áo xanh tình nguyện vẫn không dừng bước.

Một chiếc bánh hay lồng đèn tuy không làm vơi hết nhọc nhằn, nhưng trong khoảnh khắc trao nhận, những trẻ em, người lao động, người hoàn cảnh khó khăn sẽ cảm nhận được sự quan tâm, tình yêu thương của cộng đồng.

Tỉnh đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình vui tết Trung thu cho các gia đình lao động nghèo.

Từ tiếng cười trên sân trường Phú Hưng, ánh đèn thắp sáng đất lâm phần cùng hoạt động chăm sóc sức khoẻ ở Xã Nguyễn Phích, đến những bước chân trong mưa trên hè phố, tất cả đều chung mong muốn mang tết Trung thu ấm áp đến với những hoàn cảnh khó khăn.

Giá trị của các hoạt động không nằm ở món quà lớn hay nhỏ, mà ở tấm lòng. Khi yêu thương được lan toả, mùa trăng sẽ thêm tròn đầy và ý nghĩa./.