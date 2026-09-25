Tổ chức Chương trình 'Đêm hội Trăng rằm' tại phường Mỹ Phong

Tại chương trình, các em học sinh được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ với chủ đề trung thu, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, giúp học sinh có thêm những kỷ niệm đẹp trong mùa Tết Trung thu.

Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm - Trụ trì chùa Tịnh Nghiêm trao học bổng và quà cho các em học sinh.

Dịp này, nhà trường phối hợp tổ chức trao học bổng và quà trung thu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm - Trụ trì chùa Tịnh Nghiêm trao tặng 79 suất học bổng, tập và quà; bên cạnh đó, Ngân hàng Agribank trao tặng 18 suất học bổng, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp Đồng Thị Bạch Tuyết trao học bổng và quà cho các em học sinh.

Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của nhà trường, gia đình và cộng đồng đối với học sinh, nhất là những em còn gặp khó khăn trong cuộc sống. Những phần quà Trung thu không chỉ mang đến niềm vui, mà còn là nguồn động viên, tiếp thêm nghị lực để các em nỗ lực học tập, vươn lên.

Đại diện Ngân hàng Agribank trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua chương trình, nhà trường mong muốn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của Tết Trung thu; đồng thời tạo điều kiện để các em học sinh được vui chơi, giao lưu và đón một mùa trung thu đầm ấm, ý nghĩa.