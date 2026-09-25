Điện Biên truy điệu, an táng 10 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân và đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên cùng di chuyển linh cữu hài cốt liệt sĩ để an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao. (Ảnh: LÊ LAN)

Dự, chứng kiến Lễ truy điệu có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chiến dịch 500 ngày đêm Quân khu 2.

Trong lời điếu truy điệu anh linh các liệt sĩ, Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên tỏ lòng kính trọng, biết ơn cống hiến hy sinh của các liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống vì hòa bình của đất nước.

Chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên rước vòng hoa kính viếng hương hồn liệt sĩ trong Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao. (Ảnh: LÊ LAN)

Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng nhân dân tỉnh Điện Biên thành kính truy điệu các liệt sĩ. (Ảnh: LÊ LAN)

Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi (7/5/1954), đất nước đã được thống nhất, nhân dân được hưởng độc lập, tự do nhưng hơn 70 năm qua nhân dân luôn khắc ghi cống hiến, sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ - những người con ưu tú đã không tiếc máu xương sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tấc đất thiêng liêng.

Chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên trong lễ truy điệu các liệt sĩ. (Ảnh: LÊ LAN)

Đại tá Dương Quốc Long xúc động nói rằng: Trong trận chiến cam go và oanh liệt ấy, các anh - những chiến sĩ Đại đoàn 312 kiên cường đã gác lại tuổi thanh xuân, gác lại những mái nhà yên bình và tình yêu đôi lứa để xông pha vào nơi mưa bom bão đạn. Các anh đã đem máu xương và sức trẻ mở đường thắng lợi, đập tan cứ điểm Him Lam, tạo thế và lực quyết định cho toàn chiến dịch. Sự hy sinh của các anh là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".

Đồng chí Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cùng Đại tá Vương Đình Hòa, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên rước linh cữu hài cốt liệt sĩ về điểm an táng. (Ảnh: LÊ LAN)

Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên cùng đồng chí Lò Thị Luyến, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh rước linh cữu hài cốt liệt sĩ về nơi an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao. (Ảnh: LÊ LAN)

Đại biểu là lãnh đạo các ngành rước linh cữu hài cốt liệt sĩ về nơi an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao. (Ảnh: LÊ LAN)

Đại biểu là lãnh đạo xã Thanh Nưa rước linh cữu hài cốt liệt sĩ về nơi an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao. (Ảnh: LÊ LAN)

Trước đó, từ thông tin nhân dân cung cấp và căn cứ các dữ liệu cập nhật, đối chiếu, Ban Chỉ đạo Chiến dịch 500 ngày đêm tỉnh Điện Biên đã tổ chức cất bốc, khai quật 10 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tổ dân phố Him Lam, phường Điện Biên Phủ. Đây là một trong những nỗ lực của thành viên Ban Chỉ đạo Chiến dịch 500 ngày đêm tỉnh Điện Biên đã không quản ngại khó khăn, thường xuyên nắm bắt thông tin, khảo sát thực địa để tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ còn nằm rải rác trên các trận địa Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng nhân dân các dân tộc dành phút mặc niệm trước phần mộ các liệt sĩ. (Ảnh: LÊ LAN)

Các chiến sĩ thực hiện hạ huyệt các hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: LÊ LAN)

Chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên theo đội hình chuẩn bị di chuyển linh cữu hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: LÊ LAN)