Không khí khẩn trương trước giờ khai mạc Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8
Sáng 25/9, công tác chuẩn bị cho Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 năm 2026 do Báo Nhà báo và Công luận tổ chức đang được khẩn trương hoàn tất tại thành phố Quảng Ninh. Sân khấu, hội trường, hệ thống kỹ thuật và các hạng mục phục vụ chương trình đã sẵn sàng trước giờ khai mạc.
Diễn đàn Tổng Biên tập
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Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/khong-khi-khan-truong-truoc-gio-khai-mac-dien-dan-tong-bien-tap-lan-thu-8-post361862.html