Thôn Xuân Lai gói gần 2.000 bánh chưng cho trẻ vui Trung thu

Anh Hà Sỹ Quý (sinh năm 1991), Bí thư Chi bộ thôn Xuân Lai (xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đây là lần gói bánh chưng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương.

Chỉ trong khoảng 5 giờ đồng hồ, người dân đã cùng nhau gói gần 2.000 chiếc bánh chưng làm quà Trung thu cho các cháu nhỏ và những gia đình trong thôn. Để chuẩn bị cho hoạt động, thôn đã huy động hơn 400 kg gạo nếp, hơn 100 kg đậu xanh cùng hơn 100 kg thịt lợn và nhiều nguyên liệu khác.

Ngay từ trước thời điểm gói bánh, các khâu chuẩn bị đã được người dân trong thôn thực hiện khẩn trương. Lá dong được rửa sạch, gạo nếp ngâm và vo kỹ, đậu xanh làm nhân, thịt lợn được sơ chế để sẵn sàng cho hàng nghìn chiếc bánh.

Người dân thôn Xuân Lai tập trung gói bánh chưng tại Nhà văn hóa. Ảnh: Hà Sỹ Quý cung cấp

Mỗi người một việc cùng góp sức chuẩn bị tết Trung thu. Ảnh: Hà Sỹ Quý cung cấp

Khung cảnh thân tình, gắn kết của người dân trong thôn. Ảnh: Hà Sỹ Quý cung cấp

Có khoảng gần 100 người cùng tham gia hoạt động gói bánh. Người lau lá, người đong gạo, người chuẩn bị nhân, người gói bánh. Các công đoạn nối tiếp nhau trong tiếng trò chuyện, cười nói của bà con.

Để luộc gần 2.000 chiếc bánh cùng lúc, thôn Xuân Lai phải huy động hàng chục chiếc nồi cỡ lớn. Những nồi bánh được xếp thành dãy song song, kéo dài gần 20 m tại khu vực Nhà văn hóa thôn. Hàng chục bếp lửa cùng đỏ rực tạo nên khung cảnh đặc biệt giữa đêm Trung thu đang đến gần.

Sau khi gói bánh người dân nổi lửa luộc bánh trong sân Nhà văn hóa thôn. Ảnh: Hà Sỹ Quý cung cấp

“Đêm nay tại Nhà văn hóa thôn vui như đêm giao thừa”, người dân thôn Xuân Lai chia sẻ khi chứng kiến không khí bà con cùng nhau canh lửa, chuẩn bị cho mẻ bánh đặc biệt.

Đây cũng là điểm khác biệt của hoạt động Trung thu năm nay. Không chỉ một vài gia đình hay một nhóm người tham gia, việc gói bánh trở thành hoạt động chung của cả thôn. Người góp công, người góp nguyên liệu, người đảm nhiệm các khâu hậu cần. Mỗi phần việc đều hướng tới mục tiêu hoàn thành hàng nghìn chiếc bánh để kịp trao tới tay các cháu nhỏ trong dịp Trung thu.

Hàng nghìn chiếc bánh chưng vuông vắn, đẹp mắt được người dân chuẩn bị để đón Trung thu. Ảnh: Hà Sỹ Quý cung cấp

Ngoài gói bánh chưng, tối 24/9 (14/8 âm lịch), thôn Xuân Lai đã tổ chức chương trình “Vui tết Trung thu – Đêm hội trăng rằm” tại Nhà văn hóa thôn với các hoạt động: Văn nghệ thiếu nhi, rước đèn Trung thu, phá cỗ, các trò chơi dân gian… thu hút đông đảo người dân và các em nhỏ tham gia.

Đặc biệt, chương trình còn dành tặng những phần quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong thôn.

Đêm Trung thu được tổ chức tại Nhà văn hóa thu hút đông đảo người dân và các em nhỏ tham gia. Ảnh: Hà Duyên Nhân

Nhiều trò chơi trong đêm hội Trung thu khiến các em nhỏ háo hức. Ảnh: Hà Sỹ Quý cung cấp

Quà tặng cho các em thiếu nhi. Ảnh: Hà Sỹ Quý cung cấp

“Để chuẩn bị những món quà ý nghĩa dành tặng các cháu, trong những ngày qua, các tổ an ninh, đoàn thể và đông đảo bà con nhân dân trong thôn đã cùng nhau góp công, góp của, chung sức gói bánh. Mỗi chiếc bánh là một tấm lòng, một chút công sức và tình cảm mà người lớn dành cho các cháu. Có người góp gạo, góp đỗ, góp lá; có người góp công gói bánh, luộc bánh; có những gia đình dù bận rộn vẫn nhiệt tình tham gia. Tất cả đã tạo nên một không khí thật ấm áp, nghĩa tình.

Sự đóng góp của các doanh nghiệp và bà con không chỉ mang đến những phần quà cho các cháu, mà còn thể hiện một điều rất đáng quý: khi mỗi người cùng chung tay, quê hương sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa. Khi biết sẻ chia, tình làng nghĩa xóm sẽ ngày càng bền chặt”, anh Hà Sỹ Quý bày tỏ.

Hoạt động rước đèn Trung thu khiến các em nhỏ thích thú. Ảnh: Hà Sỹ Quý cung cấp

Khung cảnh làng quê trở nên náo nhiệt trong đêm hội trăng rằm. Ảnh: Hà Duyên Sơn

Chung niềm vui với không khí rộn ràng đêm Trung thu, anh Hà Sỹ Phương (thôn Xuân Lai, xã Xuân Lập) bày tỏ sự phấn khởi khi sau sáp nhập, thôn xã mới lớn mạnh hơn, có nhiều tiềm lực để gây dựng các phong trào.

“Hy vọng sắp tới thôn sẽ đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khen thưởng các em học sinh giỏi, có thành tích xuất sắc để khuyến khích các em tích cực học tập”, anh Hà Sỹ Phương chia sẻ.

Xem video: Đêm hội trăng rằm tại thôn Xuân Lai. Nguồn video: Hà Duyên Nhân