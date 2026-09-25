4 kiểu bữa sáng tiện nhưng hại, nên ngưng cho trẻ ăn hàng ngày

Mì ăn liền là bữa sáng rất tiện lợi nhưng lại không tốt cho trẻ nhỏ. Ảnh: Shutterstock.

Bữa sáng cung cấp năng lượng và dưỡng chất cần thiết cho trẻ sau một đêm dài, đặc biệt trong giai đoạn tăng trưởng. Tuy nhiên, vì bận rộn, nhiều gia đình thường chọn các món nhanh như mì ăn liền, bánh ngọt hay đồ chiên rán.

Nếu sử dụng thường xuyên, những món này có thể khiến khẩu phần của trẻ nhiều muối, đường, chất béo nhưng thiếu các dưỡng chất cần thiết. Vì vậy, cha mẹ nên chú ý lựa chọn và kết hợp thực phẩm để bữa sáng của trẻ cân bằng, đa dạng hơn.

Mì ăn liền

Theo Tencent News, mì ăn liền có ưu điểm là nhanh, tiện nhưng thường chứa nhiều natri và chất béo, trong khi không cung cấp đầy đủ protein, vitamin, khoáng chất và chất xơ cần thiết cho trẻ đang phát triển.

Nếu trẻ thường xuyên ăn mì vào buổi sáng, cha mẹ có thể bổ sung thêm trứng, thịt, rau xanh hoặc các thực phẩm giàu dinh dưỡng khác để bữa ăn cân bằng hơn. Tuy nhiên, mì ăn liền không nên trở thành lựa chọn thường xuyên thay thế bữa sáng đa dạng.

Đồ ăn vặt thay bữa sáng

Bánh quy, bánh ngọt, khoai tây chiên hay các loại đồ ăn vặt có thể giúp trẻ nhanh no nhưng thường không đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng. Một số sản phẩm còn chứa nhiều đường, muối hoặc chất béo. Đặc biệt, nếu trẻ ăn đồ ăn vặt vào buổi sáng, sau đó bỏ bữa hoặc ăn ít các thực phẩm giàu dinh dưỡng hơn, tổng lượng dưỡng chất trong ngày có thể bị ảnh hưởng.

Thực phẩm chiên rán

Quẩy, bánh rán và các món chiên thường được lựa chọn vì tiện lợi, dễ ăn. Tuy nhiên, những món này có thể chứa nhiều chất béo và năng lượng nhưng không đa dạng về dưỡng chất.

Trẻ ăn thường xuyên các món chiên rán cũng dễ hình thành thói quen ăn nhiều thực phẩm giàu năng lượng. Cha mẹ nên ưu tiên các món luộc, hấp, nấu hoặc áp chảo, đồng thời thay đổi thực phẩm để bữa sáng đa dạng hơn.

Cháo trắng ăn cùng thực phẩm nhiều muối

Cháo trắng kết hợp với dưa muối, kim chi, thịt chế biến sẵn hoặc các món mặn có thể khiến bữa sáng thiếu protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất, đồng thời làm lượng natri trong khẩu phần tăng lên.

Trẻ em cần chế độ ăn đa dạng với lượng muối phù hợp theo độ tuổi. Vì vậy, thay vì chỉ ăn cháo trắng với món mặn, cha mẹ có thể thêm thịt, cá, trứng, sữa, rau củ hoặc các loại đậu để tăng giá trị dinh dưỡng.

Thực tế, chuẩn bị bữa sáng cho trẻ không nhất thiết phải cầu kỳ. Cha mẹ có thể thay đổi các món ăn đơn giản, dễ chuẩn bị nhưng vẫn đảm bảo sự đa dạng về dinh dưỡng. Một số gợi ý gồm:

Một bát cháo ngũ cốc hoặc cháo thịt nạc;

Một đến hai lát bánh mì phết mứt, ăn cùng một ly sữa và trứng;

Một bát cháo yến mạch chất lượng tốt kèm bánh mì nướng.

Ăn uống hợp lý, đảm bảo dinh dưỡng trong từng bữa là điều cha mẹ nên chú ý. Tùy nhu cầu và tình trạng của từng trẻ, gia đình cần phối hợp đa dạng các nhóm thực phẩm để trẻ nhận đủ dưỡng chất cần thiết cho quá trình tăng trưởng và phát triển.