Ấm áp căn nhà đảng viên

Thường trực Đảng ủy xã Kiên Lương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng căn nhà đảng viên cho đảng viên có hoàn cảnh khó khăn tại ấp Rẫy Mới. Ảnh: THÙY TRANG

Niềm vui có nhà mới

Hơn 1 tháng sau ngày được bàn giao nhà mới, anh Ong Minh Điều - Phó Bí thư Chi bộ ấp Rẫy Mới, xã Kiên Lương vẫn xúc động. Sau nhiều năm sống trong cảnh chật chội, thiếu thốn, ước mơ có căn nhà riêng của anh đã thành hiện thực. Căn nhà mới giúp gia đình anh ổn định chỗ ở, tiếp thêm động lực để vợ chồng anh chăm lo cho các con, từng bước cải thiện cuộc sống.

Trước đây, gia đình anh Điều chưa có nhà riêng, nhiều thế hệ cùng sinh sống trong một căn nhà gồm cha mẹ già, vợ chồng anh, hai con và gia đình người em. Vào những dịp lễ, tết, nhà đông người, không đủ chỗ ngủ, có lúc mọi người phải trải chiếu nằm ngoài sân, ngoài thềm. Cuộc sống gia đình vốn khó khăn, cha anh Điều bị tai biến, mất khả năng lao động. Anh trở thành lao động chính, vừa tham gia công tác ở ấp vừa làm tài xế cho một công ty. Vợ anh nhận may đồ tại nhà, thu nhập không cao. Dù vậy, vợ chồng anh vẫn chắt chiu từng khoản để lo cho các con học hành.

Từ khi được hỗ trợ xây dựng căn nhà mới kiên cố, rộng rãi hơn, sinh hoạt của gia đình anh dần ổn định. Các thành viên có không gian riêng, hai con có góc học tập phù hợp. Anh Điều cho biết: “Vợ chồng tôi mong có căn nhà riêng từ lâu nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cứ lần lữa mãi. Nay ước mơ thành hiện thực, gia đình tôi mừng lắm. Các con có chỗ học, sinh hoạt đàng hoàng hơn. Tôi rất biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí và mọi người. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng lao động, lo cho các con và ổn định cuộc sống”.

Sự đổi thay trong cuộc sống gia đình anh Điều cũng là niềm vui của những người tham gia vận động xây dựng nhà. Chị Đỗ Kim Ngọc - Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Rẫy Mới cho biết việc vận động đóng góp quỹ căn nhà đảng viên được triển khai từ tháng 7/2026. Tùy điều kiện kinh tế, mỗi đảng viên đóng góp 5.000 - 15.000 đồng hoặc nhiều hơn. Mỗi khoản đóng góp tuy nhỏ nhưng khi được nhiều người chung tay sẽ tạo thêm nguồn lực hỗ trợ đảng viên khó khăn về nhà ở. “Toàn thể đảng viên trong chi bộ đều đồng lòng hưởng ứng, góp sức trong khả năng của mình để giúp đỡ đồng chí gặp khó khăn. Thấy anh Điều có được căn nhà kiên cố, mọi người đều phấn khởi, mong gia đình anh tiếp tục nỗ lực lao động, phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống”, chị Ngọc nói.

Chia sẻ khó khăn, gắn kết đảng viên

Đảng ủy xã Kiên Lương triển khai mô hình căn nhà đảng viên nhằm hỗ trợ những trường hợp đảng viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ông Huỳnh Thanh Nhã - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Kiên Lương cho biết qua rà soát toàn xã có 36 đảng viên gặp khó khăn về nhà ở, trong đó 31 trường hợp chưa có nhà ở, 5 trường hợp có nhà ở nhưng xuống cấp, hư hỏng và chưa có điều kiện sửa chữa. Từ kết quả rà soát, Ban Thường vụ Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình, vận động cán bộ, đảng viên đóng góp phù hợp với điều kiện của từng người; đồng thời kêu gọi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tổ chức, cá nhân cùng tham gia hỗ trợ. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 60 triệu đồng, kết hợp với các nguồn đóng góp hợp pháp khác để xây dựng hoàn chỉnh.

Theo ông Huỳnh Thanh Nhã, việc lựa chọn đối tượng hỗ trợ được thực hiện trên cơ sở rà soát thực tế, bảo đảm công khai, khách quan, đúng hoàn cảnh. Nguồn kinh phí vận động được tiếp nhận, quản lý và sử dụng chặt chẽ, minh bạch, đúng mục đích. Giá trị hỗ trợ không chỉ nằm ở khoản kinh phí xây dựng mà còn ở sự động viên về tinh thần, giúp đảng viên có hoàn cảnh khó khăn ổn định nơi ở, yên tâm lao động, sản xuất và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Những khoản đóng góp tùy điều kiện cùng sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân góp phần đưa chủ trương chăm lo cho đảng viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở thành việc làm thiết thực, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa tổ chức đảng với đảng viên, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia trong cộng đồng.

Thời gian tới, Đảng ủy xã Kiên Lương tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực duy trì mô hình. Năm 2026, xã dự kiến xây dựng thêm từ 1 - 2 căn nhà, tùy thuộc vào kết quả vận động kinh phí. Với những đảng viên còn khó khăn về nhà ở, việc duy trì mô hình lâu dài sẽ góp phần hỗ trợ đúng người, đúng hoàn cảnh.