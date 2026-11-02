Nâng cao nhận thức về trợ giúp pháp lý liên quan đến công tác phòng, chống ma túy tại Ninh Bình

Tham dự hội nghị lãnh đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình, giảng viên Đại học Luật Hà Nội, luật sư là các báo cáo viên trực tiếp truyền đạt tại hội nghị. Dự hội nghị có đại diện Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý; trợ giúp viên của trung tâm; đại diện lãnh đạo UBND xã, phường; cán bộ, công chức, viên chức, công an xã, phường; Bí thư, Phó bí thư các thôn, phố, xóm; trưởng, phó trưởng các thôn, phố, xóm; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường; hội viên các hội, đoàn thể trên địa bàn.

Một hội nghị tập huấn.

Tại các buổi tập huấn, đại biểu được nghe các báo cáo viên truyền đạt một số quy định của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản có liên quan; tập trung làm rõ vị trí, vai trò của công tác trợ giúp pháp lý trong việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý trong các vụ việc liên quan đến ma túy. Đồng thời, hội nghị cũng chú trọng việc trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác trợ giúp pháp lý trong các vụ việc liên quan đến ma túy để từ đó đưa ra những giải pháp, chia sẻ những kinh nghiệm góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng phối hợp về trợ giúp pháp lý cho các cán bộ ở địa phương.

Bên cạnh hoạt động tập huấn, các đại biểu đã thực hiện hoạt động khảo sát về trợ giúp pháp lý liên quan đến công tác phòng chống ma túy nhằm nắm bắt tình hình thực tiễn triển khai tại cơ sở, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị và đề xuất của địa phương từ đó đánh giá được những kết quả đạt được và nhận diện những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực phòng, chống ma túy.

Hoạt động tập huấn góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý gắn với công tác phòng, chống ma túy; giúp các đại biểu nâng cao kỹ năng nhận diện đối tượng, chủ động tiếp cận, tư vấn và hỗ trợ pháp lý kịp thời, đúng quy định; bảo đảm những người thuộc diện được trợ giúp pháp lý được tiếp cận dịch vụ pháp lý miễn phí, bình đẳng và kịp thời.

Trong thời gian tới, công tác trợ giúp pháp lý tiếp tục được tăng cường gắn với nhiệm vụ phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy, chung tay xây dựng tỉnh Ninh Bình an toàn, lành mạnh, không có ma túy.