VND vào nhóm 3 đồng tiền châu Á tăng giá mạnh nhất so với USD, bất chấp áp lực kép

Điều hành thị trường tiền tệ linh hoạt, duy trì chênh lệch lãi suất VND - USD hợp lý góp phần ổn định tỷ giá (Ảnh: PL).

Ngày 2/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.631 đồng/USD, giảm 6 đồng so với mức 25.637 đồng/USD ngày 30/10, tương đương giảm khoảng 0,02%.

Tại các ngân hàng thương mại, giá mua USD phổ biến quanh mức 25.580 đồng, giá mua chuyển khoản 25.610 đồng và giá bán 25.990 đồng. Hầu hết đi ngang so với ngày 30/10.

Trong khi đó, thị trường tự do ghi nhận mức giảm rõ rệt hơn. Ngày 2/11, giá mua USD tự do ở mức 26.000 đồng, giảm 140 đồng so với ngày 30/10; giá bán USD tự do giảm 160 đồng, từ 26.210 đồng xuống còn 26.050 đồng.

Chênh lệch giữa giá bán USD trên thị trường tự do và ngân hàng thương mại thu hẹp từ 220 đồng/USD ngày 30/10 xuống còn 60 đồng/USD ngày 2/11.

VND THUỘC TOP 3 ĐỒNG TIỀN CHÂU Á TĂNG GIÁ SO VỚI USD

Từ đầu năm 2026 đến nay, tỷ giá trung tâm và giá USD trên thị trường diễn biến trái chiều.

Tính đến ngày 2/11, tỷ giá trung tâm tăng 2,02% so với đầu năm, chủ yếu trong tháng 8, sau giai đoạn biến động tương đối hẹp trong nửa đầu năm. Ngược lại, giá bán USD tại ngân hàng thương mại giảm khoảng 1,5%, còn trên thị trường tự do giảm 2,87%.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh đồng USD mạnh lên trên thị trường quốc tế. Đến ngày 30/10, chỉ số USD Index (DXY) đạt 101,75 điểm, tăng 3,49% từ đầu năm. Trong khi đó, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng ở mức 25.802 đồng/USD, giảm 1,87%.

So với các đồng tiền châu Á, VND thuộc nhóm tăng giá mạnh so với USD. Trong 10 đồng tiền được khảo sát, VND đứng thứ ba, sau won Hàn Quốc và nhân dân tệ Trung Quốc.

Cụ thể, tỷ giá USD/KRW giảm 7,18%, USD/CNY giảm 4,79%, USD/VND giảm 1,87%, USD/SGD giảm 0,61% và USD/MYR giảm 0,25%. Ngược lại, USD/JPY tăng 0,49%, USD/INR tăng 5,95%, USD/THB tăng 7,12%, USD/PHP tăng 8,24% và USD/IDR tăng 8,73%.

Diễn biến tỷ giá từ đầu năm đến ngày 2/11/2026 (Nguồn: NHNN, WiGroup).

Đáng chú ý, VND tăng giá trong bối cảnh kinh tế Việt Nam chịu áp lực kép từ nhập siêu lớn và đồng USD mạnh lên trên thị trường quốc tế. Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan, nhập siêu hàng hóa lũy kế đến ngày 15/10 đạt 17,66 tỷ USD. Trong khi đó, chỉ số DXY tăng 3,49% từ đầu năm đến ngày 30/10.

Đáng chú ý, đến ngày 2/11, giá dầu Brent tiến sát 110 USD/thùng, tăng gần 68% trong một năm; giá dầu WTI vượt 100 USD/thùng, tăng khoảng 64%. Diễn biến này đẩy chi phí nhập khẩu, vận tải và sản xuất lên cao, gây thêm sức ép lên việc kiểm soát lạm phát.

DUY TRÌ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT VND - USD HỢP LÝ ĐỂ ỔN ĐỊNH TỶ GIÁ

Trong bối cảnh đó, diễn biến tăng giá của VND so với USD mang lại ba tác động tích cực đối với ổn định kinh tế vĩ mô.

Thứ nhất, giảm bớt áp lực lạm phát nhập khẩu. VND tăng giá giúp giảm chi phí quy đổi sang nội tệ đối với nguyên liệu, máy móc, nhiên liệu và hàng hóa nhập khẩu định giá bằng USD. Tác động này đặc biệt có ý nghĩa khi giá dầu thế giới vượt 100 USD/thùng, neo cao trong thời gian dài và triển vọng hạ nhiệt mong manh; làm gia tăng nguy cơ lạm phát do chi phí đẩy.

Thứ hai, giảm gánh nặng nợ ngoại tệ. Tỷ giá USD/VND giảm giúp giảm giá trị quy đổi sang VND của các khoản nợ và nghĩa vụ thanh toán bằng USD của doanh nghiệp và Chính phủ.

Thứ ba, hỗ trợ ổn định kỳ vọng thị trường. Việc VND duy trì đà tăng giá trong bối cảnh nhập siêu lớn, DXY đi lên và giá năng lượng tăng mạnh góp phần hạn chế tâm lý lo ngại VND mất giá, giảm động cơ nắm giữ USD để phòng ngừa rủi ro và củng cố niềm tin vào sự ổn định của thị trường ngoại hối.

Giá dầu thế giới neo cao trong thời gian dài và triển vọng hạ nhiệt mong manh gây áp lực lạm phát chi phí đẩy rất lớn (Nguồn: WiGroup).

Một yếu tố quan trọng góp phần ổn định tỷ giá là việc Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt lãi suất và thanh khoản trên thị trường tiền tệ, vừa bảo đảm thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, vừa duy trì chênh lệch lãi suất VND - USD theo hướng có lợi cho đồng nội tệ.

Trong tuần từ ngày 26 đến 30/10, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm ròng 28.161,7 tỷ đồng qua nghiệp vụ thị trường mở, với lãi suất chào thầu duy trì ở mức 4,5%/năm. Trong khi đó, lãi suất VND liên ngân hàng vẫn cao hơn lãi suất USD ở các kỳ hạn ngắn. Chốt ngày 30/10, lãi suất VND qua đêm đạt 6%/năm, cao hơn lãi suất USD cùng kỳ hạn 2,19 điểm phần trăm. Chênh lệch tại các kỳ hạn một tuần, hai tuần và một tháng lần lượt là 1,42; 1,57 và 1,56 điểm phần trăm.

Việc duy trì chênh lệch lãi suất dương giữa VND và USD góp phần nâng sức hấp dẫn của việc nắm giữ VND, hạn chế động cơ chuyển sang nắm giữ USD và giảm áp lực lên tỷ giá.