Phú Quốc bồi dưỡng tình nguyện viên phục vụ APEC 2027

Học viên tham gia tập huấn.

Trong hai ngày 2 và 3/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nguồn nhân lực về quản lý môi trường và văn minh đô thị tại đặc khu Phú Quốc. Học viên gồm cán bộ các cơ quan, ban, ngành và đoàn viên, thanh niên tham gia lực lượng tình nguyện viên phục vụ APEC 2027.

Nội dung tập huấn tập trung vào 4 vấn đề: tổng quan về APEC 2027, vai trò của tình nguyện viên, xây dựng môi trường đô thị văn minh, sạch đẹp và bảo vệ môi trường.

Các học viên được hướng dẫn cách phát hiện vấn đề về môi trường, ghi nhận thông tin, tuyên truyền, vận động người dân và chuyển phản ánh đến cơ quan chức năng. Theo giảng viên, hình ảnh Phú Quốc trong mắt bạn bè quốc tế không chỉ đến từ các công trình, khu vực hội nghị mà còn thể hiện qua đường phố, chợ, bãi biển, cơ sở lưu trú và các điểm kinh doanh dịch vụ.

Lớp học cũng đề cập kinh nghiệm tổ chức APEC tại Đà Nẵng năm 2017, nhấn mạnh việc xây dựng đô thị sạch đẹp cần trở thành thói quen thường ngày, thay vì chỉ tập trung chỉnh trang trước sự kiện.

Bên cạnh đó, học viên được hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt thành 3 nhóm theo quy định; tuyên truyền, vận động người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp phân loại, thu gom, xử lý rác tại nguồn; tìm hiểu các giải pháp bảo vệ môi trường, hướng đến tiêu chuẩn khách sạn xanh ASEAN.