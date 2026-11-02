Bộ Y tế xây dựng khung chương trình thực hành đối với bác sĩ thuộc bốn chức danh chuyên môn

Phiên họp Ban soạn thảo dự thảo thông tư quy định Khung chương trình thực hành đối với bác sĩ thuộc bốn phạm vi hành nghề.(Ảnh: Đức Minh)

Bộ Y tế đang xây dựng, hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định khung chương trình thực hành đối với bác sĩ thuộc bốn phạm vi hành nghề: y khoa, y học dự phòng, y học cổ truyền và răng-hàm-mặt. Dự thảo hướng tới thống nhất các yêu cầu thực hành tối thiểu trên toàn quốc, đồng thời tạo sự đồng bộ giữa đào tạo, thực hành với kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề từ ngày 1/1/2027.

Theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở hướng dẫn thực hành tự xây dựng nội dung thực hành cho từng chức danh chuyên môn, căn cứ vào phạm vi hành nghề do Bộ trưởng Y tế ban hành. Tuy nhiên, hiện chưa có hướng dẫn một khung chương trình chung, nên nội dung và yêu cầu thực hành giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vẫn còn khác nhau. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thống nhất những kiến thức, kỹ năng và năng lực thực hành tối thiểu mà bác sĩ cần được rèn luyện trước khi chính thức hành nghề độc lập.

Yêu cầu này càng rõ hơn khi từ ngày 1/1/2027, việc kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề đối với bác sĩ được triển khai theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023. Đào tạo đại học, giai đoạn thực hành và công tác đánh giá năng lực vì thế cần được gắn kết đồng bộ hơn.

Xuất phát từ thực tiễn đó, Bộ Y tế xây dựng dự thảo khung chương trình thực hành đối với chức danh bác sĩ, tạo cơ sở thống nhất để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức hướng dẫn thực hành, đồng thời vẫn bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị.

Bác sĩ Răng hàm mặt là một trong bốn chức danh sớm được chuẩn hóa khung chương trình thực hành.(Ảnh: Minh Hoàng)

Khung chương trình thực hành không nhằm bổ sung chương trình đào tạo mới. Mục tiêu nhằm hệ thống hóa, củng cố và giúp bác sĩ vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị trong 6 năm đào tạo đại học vào thực tiễn khám bệnh, chữa bệnh. Qua quá trình thực hành có hướng dẫn, bác sĩ tiếp tục hoàn thiện năng lực chuyên môn, kỹ năng xử trí tình huống và thái độ nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hành nghề an toàn, hiệu quả.

Dự thảo Thông tư gồm 10 điều (Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; Giải thích từ ngữ; Mục đích ban hành khung chương trình thực hành; Nguyên tắc áp dụng khung chương trình thực hành; Quy định đối với cơ sở hướng dẫn thực hành; Khung chương trình thực hành; Hiệu lực thi hành; Điều khoản chuyển tiếp; Trách nhiệm thi hành; Tổ chức thực hiện) và bốn Phụ lục kèm theo.

Khung chương trình thực hành thống nhất sẽ giúp bác sĩ được củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và hoàn thiện năng lực chuyên môn theo những yêu cầu tối thiểu chung trước khi tham gia kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề.

Với Hội đồng Y khoa quốc gia, đây là cơ sở tham chiếu quan trọng để gắn kết chặt chẽ hơn quá trình thực hành với yêu cầu kiểm tra đánh giá năng lực, qua đó bảo đảm nội dung đánh giá phù hợp với những năng lực thiết yếu của bác sĩ trong thực tiễn khám bệnh, chữa bệnh.

Thời gian tới, Hội đồng Y khoa quốc gia tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề từ năm 2027, hướng tới một hệ thống đánh giá thống nhất, khách quan, phù hợp với thực tiễn và lấy an toàn người bệnh làm trọng tâm.