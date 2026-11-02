Khi chính sách nhà ở xã hội đi vào cuộc sống
Với nhiều người lao động có thu nhập thấp, sở hữu một căn nhà tại Hà Nội từng là giấc mơ tưởng chừng không thể thực hiện. Nhưng từ những dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành, hàng nghìn gia đình đang từng bước hiện thực hóa được giấc mơ ấy. Không chỉ có một nơi ở ổn định, những mái ấm mới còn mang đến sự thay đổi về chất lượng cuộc sống, điều kiện chăm sóc con cái và cơ hội phát triển kinh tế của mỗi gia đình.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khi-chinh-sach-nha-o-xa-hoi-di-vao-cuoc-song-246261102121140618.htm