Khi chính sách nhà ở xã hội đi vào cuộc sống

Nhằm khai thác tối đa tiềm năng đất đai, khí hậu và thổ nhưỡng, tỉnh Điện Biên đang chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy sản xuất manh mún sang hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, quy mô lớn. Với quan điểm, định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa phải đi đôi với sự tập trung, chuyên canh và tránh tình trạng đầu tư dàn trải. Tỉnh ưu tiên những cây trồng có lợi thế cạnh tranh cao, như cà phê, mắc ca, dứa và chanh leo để nâng cao giá trị sản xuất và tạo sinh kế lâu dài cho người dân.