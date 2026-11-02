Chuyên trang Nghệ An hướng tới cực tăng trưởng tầm quốc gia: Chạm vào dữ liệu, khám phá tương lai!

P.V | Trình bày: Hữu Quân • 02/11/2026

Từ một không gian thông tin chuyên biệt về quy hoạch, đầu tư và phát triển, chuyên trang “Nghệ An hướng tới cực tăng trưởng tầm quốc gia” của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An mở ra cách tiếp cận mới trong truyền tải thông tin: Lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ làm công cụ, báo chí làm cầu nối, góp phần phác họa bức tranh phát triển của tỉnh trong hiện tại và tương lai.

Trong hành trình vươn lên trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia, Nghệ An đang đứng trước những cơ hội phát triển chưa từng có. Không gian kinh tế được mở rộng, hệ thống hạ tầng từng bước hoàn thiện, các khu công nghiệp, khu kinh tế quy mô lớn được định hình, dòng vốn đầu tư trong nước và quốc tế tiếp tục tìm đến. Cùng với đó là những định hướng chiến lược về quy hoạch, đô thị, công nghiệp, logistics, kinh tế biển và phát triển nguồn nhân lực, tạo nên diện mạo mới cho một vùng đất giàu tiềm năng.

Lãnh đạo tỉnh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đầu tư cho các nhà đầu tư tại hội nghị Công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026. Ảnh: Phạm Bằng

Nhưng làm thế nào để công chúng có thể nhìn nhận đầy đủ bức tranh ấy? Làm thế nào để những con số về tăng trưởng, vốn đầu tư, quy hoạch, dự án và hạ tầng không còn là những dữ liệu rời rạc trong các báo cáo, văn bản mà trở thành thông tin trực quan, dễ tiếp cận, dễ tra cứu và có khả năng kết nối với nhau?

Từ yêu cầu đó, chuyên trang “Nghệ An hướng tới cực tăng trưởng tầm quốc gia” được xây dựng, hướng tới một phương thức truyền tải thông tin hiện đại, lấy báo chí dữ liệu làm trọng tâm, kết hợp giữa thông tin thời sự, phân tích chuyên sâu, bản đồ tương tác, hệ thống dữ liệu và các sản phẩm đa phương tiện.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Chuyên trang Báo chí dữ liệu với chủ đề “Nghệ An hướng tới cực tăng trưởng tầm quốc gia”. Ảnh: Thành Cường

Ảnh: Thành Cường

Không đơn thuần là một chuyên mục tập hợp tin, bài về kinh tế hay thu hút đầu tư, chuyên trang hướng đến xây dựng một không gian thông tin tổng hợp, nơi người đọc có thể khám phá những động lực phát triển, theo dõi các dự án trọng điểm, tìm hiểu quy hoạch và nhận diện những cơ hội đang mở ra trên vùng đất Nghệ An.

Tầm nhìn đến năm 2050 không chỉ là một mốc thời gian trong các văn bản quy hoạch. Đó là đích đến của một quá trình kiến tạo không gian phát triển, huy động nguồn lực và chuyển hóa những tiềm năng thành giá trị thực tiễn.

Giao diện Chuyên trang Báo chí dữ liệu với chủ đề “Nghệ An hướng tới cực tăng trưởng tầm quốc gia”.

Theo Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 28/6/2026 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, là cực tăng trưởng có vai trò động lực của vùng Bắc Trung Bộ và tầm quốc gia. Xa hơn, đến năm 2050, tỉnh hướng tới trở thành địa phương có thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại; nền kinh tế đạt trình độ cao, có khả năng cạnh tranh quốc tế, kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh và chất lượng sống của người dân ở mức cao.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, quy hoạch đã xác lập cấu trúc phát triển mới với một trung tâm động lực, hai cực tăng trưởng, ba vùng không gian, bốn trụ cột phát triển, năm hành lang kinh tế và sáu vùng đô thị động lực. Đây không chỉ là sự sắp xếp về mặt không gian mà còn thể hiện tư duy tổ chức lại các nguồn lực, phát huy lợi thế từng vùng, tăng cường liên kết nội tỉnh và kết nối với khu vực, quốc gia, quốc tế.

Sơ đồ tổ chức không gian kinh tế tỉnh Nghệ An với 5 hành lang kinh tế. Ảnh: Thành Duy

Trong bối cảnh ấy, chuyên trang “Nghệ An hướng tới cực tăng trưởng tầm quốc gia” đóng vai trò như một địa chỉ thông tin tập trung, giúp công chúng tiếp cận những nội dung quan trọng của quy hoạch và quá trình triển khai quy hoạch bằng cách thể hiện trực quan, sinh động hơn.

Thay vì phải tìm kiếm thông tin ở nhiều nguồn khác nhau, người đọc có thể bước vào một không gian chung để khám phá các dự án, tìm hiểu dòng vốn đầu tư, theo dõi những chuyển động của các khu kinh tế, khu công nghiệp và tiếp cận các phân tích về triển vọng phát triển của tỉnh.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh Quang An

Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận không dừng lại ở việc thông tin những mục tiêu đã được xác định, mà hướng người đọc đến quá trình hiện thực hóa các mục tiêu đó. Từ quy hoạch trên bản đồ đến dự án ngoài thực địa; từ chủ trương thu hút đầu tư đến sự hiện diện của doanh nghiệp; từ những con số tăng trưởng đến những chuyển biến trong đời sống kinh tế - xã hội. Tất cả được đặt trong một chỉnh thể thông tin có tính liên kết.

Một trong những điểm nhấn của chuyên trang là không gian “Dự án trọng điểm”, được thiết kế theo hướng bản đồ và hệ thống theo dõi tiến độ đầu tư.

Với 29 dự án trọng điểm được giới thiệu, đây là khu vực giúp người đọc tiếp cận các thông tin về những công trình, dự án có ý nghĩa đối với quá trình phát triển của tỉnh. Thông qua cách tổ chức dữ liệu theo bản đồ, các dấu mốc đầu tư và dòng thời gian tiến độ, thông tin về dự án không còn đơn thuần nằm trong những bản tin riêng lẻ mà được đặt trong mối liên hệ với không gian phát triển chung.

Phối cảnh Trung tâm thương mại Trường Vinh của Tập đoàn Sun Group. Ảnh: P.V

Phối cảnh Khu hậu phương cảng trong đất liền thuộc địa bàn xóm Quyết Tiến, xã Hải Lộc thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò. Ảnh CSCC

Lễ khởi công Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Ảnh Phạm Bằng

Nếu một bài báo có thể phản ánh một thời điểm của dự án, thì hệ thống theo dõi dự án hướng đến việc cung cấp cái nhìn có tính kế tiếp, giúp người đọc hình dung hành trình từ định hướng, chuẩn bị đầu tư đến triển khai và hình thành các động lực phát triển mới.

Đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp, việc tiếp cận thông tin dự án một cách tập trung, trực quan có thể hỗ trợ quá trình tìm hiểu môi trường đầu tư, nhận diện những khu vực có tiềm năng và đánh giá khả năng kết nối hạ tầng. Đối với người dân, đây là cách để hiểu rõ hơn những công trình đang và sẽ góp phần thay đổi diện mạo quê hương.

Công trường đầu tuyến Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Ảnh tư liệu: Nguyễn Toàn

Đặc biệt, bản đồ không chỉ có ý nghĩa định vị địa lý. Khi được kết nối với dữ liệu dự án và các thông tin quy hoạch, bản đồ trở thành công cụ thể hiện mối quan hệ giữa các công trình, hành lang kinh tế, khu công nghiệp, đô thị và hệ thống giao thông. Qua đó, người đọc có thể hình dung rõ hơn cách thức các nguồn lực được tổ chức, phân bổ và kết nối trong không gian phát triển mới.

Cùng với hệ thống dự án, chuyên trang dành một không gian riêng cho “Tin thu hút đầu tư”, tập hợp các thông tin về thu hút đầu tư, FDI, công nghiệp, hạ tầng và đô thị. Hệ thống lưu trữ, tìm kiếm theo từ khóa, loại nội dung, năm và nguồn giúp người dùng chủ động tra cứu, lựa chọn thông tin phù hợp với nhu cầu.

Quang cảnh Khu công nghiệp WHA Zone 1 - Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Đây là một tiện ích có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh thông tin kinh tế, đầu tư ngày càng phong phú, liên tục biến động. Những diễn biến mới về dòng vốn, chính sách, dự án, hạ tầng và hoạt động của doanh nghiệp được đặt trong một không gian chuyên biệt, tạo điều kiện để người đọc theo dõi liên tục và có hệ thống.

Nếu dự án là những dấu mốc cụ thể của quá trình phát triển thì dữ liệu chính là nền tảng để nhận diện xu hướng, đánh giá kết quả và dự báo những chuyển động trong tương lai.

Dây chuyền sản xuất tại các doanh nghiệp FDI thuộc khu công nghiệp VSIP. Ảnh Kim Hoa

Sản xuất tại nhà máy của doanh nghiệp FDI đến từ Hàn Quốc đầu tư tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Ảnh Thành Duy

Hoạt động sản xuất tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I. Ảnh Thanh Lê

Công nhân làm việc tại một doanh nghiệp FDI ở KCN VSIP. Ảnh Thành Duy

Với khu vực “Nghệ An qua dữ liệu”, chuyên trang hướng đến việc tập hợp, tổ chức và thể hiện các thông tin về tăng trưởng, vốn đầu tư, FDI, ngân sách qua các năm. Đây là một trong những cấu phần quan trọng, tạo nên bản sắc của một sản phẩm báo chí dữ liệu.

Trong hoạt động báo chí truyền thống, các số liệu kinh tế thường xuất hiện trong từng bài viết, từng báo cáo hoặc từng thời điểm. Người đọc muốn so sánh, đối chiếu phải tự tìm kiếm và tổng hợp từ nhiều nguồn. Cách tiếp cận của chuyên trang hướng đến khắc phục sự phân tán đó bằng việc tổ chức dữ liệu thành những nhóm thông tin có tính hệ thống.

Qua các biểu đồ, bảng biểu và hình thức trực quan hóa, những con số về tăng trưởng, quy mô vốn, cơ cấu đầu tư hay nguồn thu ngân sách có thể được đặt cạnh nhau để nhận diện xu hướng. Một chỉ tiêu tăng trưởng không còn là một con số đơn lẻ mà có thể được nhìn nhận trong tương quan với các năm trước; một dự án đầu tư không chỉ được đánh giá qua tổng vốn đăng ký mà còn được đặt trong bối cảnh phát triển của ngành, lĩnh vực và không gian kinh tế.

Đặc biệt, chuyên trang dành không gian cho các bài phân tích về kinh tế, đầu tư và thư viện báo cáo, văn bản gốc. Đây là điểm kết nối giữa dữ liệu và báo chí chuyên sâu. Người đọc không chỉ tiếp nhận những thông tin đã được biên tập, phân tích mà còn có cơ hội tìm hiểu các tài liệu nền tảng, qua đó tăng khả năng kiểm chứng và chủ động khai thác thông tin.

Cách làm này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với quy trình sản xuất nội dung: Dữ liệu phải có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm tra, đối chiếu; các chỉ tiêu cần thống nhất về thời điểm và phương pháp tính; những biến động phải được giải thích trong bối cảnh cụ thể. Bởi giá trị của báo chí dữ liệu không nằm ở việc đưa ra thật nhiều con số, mà ở khả năng biến dữ liệu chính xác thành tri thức hữu ích cho cộng đồng.

Với cách tiếp cận ấy, chuyên trang không chỉ cung cấp thông tin về tình hình phát triển của tỉnh ở một thời điểm, mà còn hướng tới xây dựng một kho dữ liệu có khả năng tích lũy, cập nhật và khai thác lâu dài.

Phát triển không chỉ được quyết định bởi quy hoạch hay nguồn vốn, mà còn phụ thuộc rất lớn vào con người, doanh nghiệp và khả năng kết nối các nguồn lực xã hội.

Với không gian “Vì một Nghệ An phát triển”, chuyên trang dành sự quan tâm đến tiếng nói của lãnh đạo, doanh nghiệp và chuyên gia; đồng thời giới thiệu hệ sinh thái các nhà đầu tư tại Nghệ An.

Sân bay Vinh đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Ảnh QA

Đây là hướng tiếp cận có ý nghĩa bởi mỗi chủ thể đều có một góc nhìn riêng về cơ hội và thách thức phát triển. Các nhà hoạch định chính sách nhìn nhận từ yêu cầu quản lý và tổ chức không gian; doanh nghiệp quan tâm đến môi trường đầu tư, hạ tầng, nhân lực và khả năng sinh lời; chuyên gia đưa ra những phân tích về xu hướng, mô hình phát triển và tính bền vững.

Khi những góc nhìn ấy được kết nối trong cùng một không gian truyền thông, thông tin không chỉ có thêm chiều sâu mà còn mở rộng khả năng đối thoại giữa chính quyền, doanh nghiệp, giới chuyên gia và cộng đồng.

Cầu Lạch Quèn thuộc Dự án Đường ven biển. Ảnh: C.T.V

Thông qua các bài viết, phỏng vấn và câu chuyện đầu tư, chuyên trang hướng đến phản ánh không chỉ những kết quả đã đạt được mà cả những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ. Đó có thể là yêu cầu hoàn thiện hạ tầng, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng quy hoạch hay tăng cường liên kết vùng.

Một địa phương muốn trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư không chỉ cần quảng bá lợi thế, mà còn cần một môi trường thông tin minh bạch, nhất quán và có khả năng cung cấp những dữ liệu cần thiết. Ở góc độ đó, chuyên trang có thể trở thành cầu nối thông tin, góp phần lan tỏa hình ảnh Nghệ An năng động, chủ động đổi mới và sẵn sàng hội nhập.

Một điểm khác biệt của báo chí số so với phương thức truyền tải thông tin truyền thống là khả năng kết hợp nhiều loại hình nội dung trên cùng một nền tảng. Thay vì chỉ đọc văn bản, công chúng có thể xem, nghe và khám phá thông tin thông qua hình ảnh, video, đồ họa, bản đồ và các sản phẩm đa phương tiện.

Không gian “Multimedia” của chuyên trang được định hướng theo tinh thần đó, với các nội dung như sơ đồ, bản đồ quy hoạch và hình ảnh Nghệ An nhìn từ trên cao. Những video, bản đồ, sơ đồ giúp người đọc hình dung trực quan về các hành lang kinh tế, vùng đô thị động lực, khu công nghiệp và những khu vực phát triển trọng điểm. Các hình ảnh flycam mở ra góc nhìn toàn cảnh về không gian địa lý, cảnh quan, hạ tầng và những biến đổi của địa phương.

Quốc lộ 1A đoạn qua cầu Cấm. Ảnh Nhật Thanh

Sự kết hợp này không nhằm thay thế báo chí chính luận hay các bài phân tích chuyên sâu, mà bổ trợ cho nhau, tạo nên trải nghiệm tiếp nhận thông tin phong phú hơn. Đó cũng là hướng đi phù hợp với xu thế báo chí đa nền tảng, khi công chúng ngày càng có nhu cầu tiếp cận thông tin nhanh, trực quan nhưng vẫn bảo đảm chiều sâu và độ tin cậy.

Tại lễ ra mắt chuyên trang vào dịp kỷ niệm 70 năm Phát thanh, 65 năm Báo Nghệ An, 50 năm Truyền hình Nghệ An, đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đang khẳng định vị thế của mình trong lòng độc giả, công chúng. Là cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh Nghệ An, trong những năm qua, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đã không ngừng nỗ lực vươn lên, trở thành cơ quan báo chí theo hướng đa phương tiện, đa nền tảng. Đặc biệt, xác định vai trò quan trọng của báo chí dữ liệu, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đã xây dựng thành công nhiều chuyên trang để lại ấn tượng trong lòng độc giả, công chúng như: Chuyên trang Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An; Chuyên trang về cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh; Chuyên trang 130 phường, xã của tỉnh Nghệ An…

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Với “Nghệ An hướng tới cực tăng trưởng tầm Quốc gia”, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An không chỉ mở rộng phương thức truyền tải thông tin trên môi trường số, mà còn hướng tới một cách làm báo hiện đại hơn: Kể câu chuyện phát triển bằng dữ liệu, phản ánh sự chuyển động bằng những sản phẩm trực quan, kết nối các nguồn thông tin bằng tư duy hệ thống và đặt mọi nội dung trong tầm nhìn dài hạn của địa phương. Đây cũng là mục tiêu, là sự cụ thể hóa các chủ trương, chiến lược chuyển đổi số của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An trong bối cảnh đất nước, quê hương đang vươn mình mạnh mẽ.

Quang cảnh khu vực trung tâm phường Thành Vinh. Ảnh: Thành Duy