Bộ tiêu chí đo lường hạnh phúc người dân của Hà Nội có gì đặc biệt?

Lấy cảm nhận của dân làm thước đo

Quyết định số 6004/QĐ-UBND xác định triết lý phát triển hoàn toàn mới cho Thủ đô giai đoạn 2026–2030. Thay vì chỉ tập trung vào các chỉ số tăng trưởng kinh tế hay con số thống kê thuần túy, chính quyền thành phố quyết định đo lường trực tiếp mức độ người dân được tiếp cận dịch vụ, thụ hưởng thành quả, cảm nhận sự an toàn và niềm tin xã hội.

Hà Nội thiết lập công cụ đo lường quy chuẩn nhằm chuyển trọng tâm quản trị từ việc đo đếm thành tích sang đo lường sự hài lòng và chất lượng sống thực tế của người dân. Ảnh: Khánh Ngọc

Mục tiêu cốt lõi của Bộ tiêu chí là chuyển dịch trọng tâm quản trị từ "Thành phố đạt được những gì "sang" người dân cảm nhận cuộc sống của mình như thế nào và có thực sự hạnh phúc hay không. Chỉ số Hạnh phúc Thủ đô (HHI) sẽ là kênh thông tin chính thức phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng chính sách, đồng thời là cơ sở phát triển mô hình quản trị cấp xã, phường trên nền tảng "kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển".

Bộ tiêu chí đo lường được thiết kế chặt chẽ với 50 tiêu chí chia đều cho 5 trụ cột (mỗi trụ cột 10 tiêu chí), giữ ổn định xuyên suốt giai đoạn 2026–2030 để đảm bảo tính so sánh theo thời gian:

Trụ cột I - Đời sống kinh tế, việc làm và khả năng phát triển (10 tiêu chí): Đo lường mức thu nhập đáp ứng nhu cầu thiết yếu, sức chống chịu tài chính trước rủi ro, tính ổn định việc làm, sự cân bằng công việc - cuộc sống và cơ hội khởi nghiệp.

Trụ cột II - Mối quan hệ gia đình, cộng đồng và xã hội (10 tiêu chí): Đánh giá vốn xã hội thông qua sự hòa thuận gia đình, mức độ tương trợ khu dân cư, niềm tin giữa người với người và cảm nhận tiếng nói cá nhân được coi trọng.

Trụ cột III - Các dịch vụ xã hội, an sinh và phúc lợi xã hội (10 tiêu chí): Phản ánh chất lượng hệ thống bảo đảm qua mức độ tiếp cận y tế, giáo dục, học tập suốt đời, an sinh xã hội và sự lắng nghe, phản hồi kiến nghị dân sinh từ chính quyền.

Trụ cột IV - Văn hóa, môi trường sống, không gian đô thị và chất lượng sống (10 tiêu chí): Đánh giá trực tiếp chất lượng nhà ở, không gian cây xanh, mặt nước, chất lượng không khí, công tác chống ngập úng, giao thông đi lại và bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội.

Trụ cột V - Quản trị đô thị, an toàn, kỷ cương và niềm tin xã hội (10 tiêu chí): Tập trung vào cảm giác an toàn cá nhân, an toàn môi trường số, an toàn thực phẩm, sự công bằng pháp luật, tính minh bạch, liêm chính và niềm tin vào thể chế công.

Lao động di cư, người thuê nhà đều được hỏi ý kiến

Một điểm mới mang tính đột phá và nhân văn của bộ tiêu chí là việc xác định đối tượng khảo sát là công dân từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống tại Hà Nội, không phân biệt có hay chưa có hộ khẩu thường trú. Người tạm trú, người thuê nhà và lao động di cư sinh sống từ 6 tháng trở lên đều thuộc diện được lấy ý kiến.

Quá trình điều tra được thực hiện trực tiếp tới từng cá nhân ngẫu nhiên. Hộ gia đình chỉ đóng vai trò đơn vị chọn mẫu trung gian và quy định bắt buộc là chủ hộ không được trả lời thay cho thành viên được chọn.

Công tác đo lường Chỉ số hạnh phúc Hà Nội được triển khai bằng sự kết hợp giữa hai kênh độc lập: Khảo sát trực tiếp (chính thức), là nguồn dữ liệu duy nhất dùng để tính Chỉ số HHI. Trong năm cơ sở 2026, thành phố sẽ thu thập 8.860 phiếu phỏng vấn xác suất tại 126 xã, phường (tương đương 1‰ dân số). Từ năm 2027 đến 2030, quy mô mẫu sẽ tăng gấp đôi lên khoảng 2‰ dân số (khoảng 17.720 phiếu/năm).

Khảo sát trực tuyến qua iHanoi, triển khai trên Ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) nhằm tiếp nhận phản hồi thường xuyên và cảnh báo sớm các xu hướng dân sinh. Nguồn dữ liệu tự nguyện này được báo cáo riêng biệt và không cộng gộp trực tiếp vào điểm HHI chính thức.

Điểm số HHI được tính trên thang điểm 10 từ việc quy đổi 5 mức độ đánh giá của thang đo Likert. Ngoài ra, bộ phiếu còn tích hợp câu hỏi kiểm định độc lập (H0) và các câu hỏi mở (H1, H2) để ghi nhận tâm tư, kỳ vọng trực tiếp của người dân.

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội là cơ quan chủ trì thực hiện. Kết quả Chỉ số Hạnh phúc của người dân Thủ đô sẽ được công bố công khai hằng năm vào dịp Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3).