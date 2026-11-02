Nâng cao nhận thức về trợ giúp pháp lý trong công tác phòng, chống ma túy tại Tây Ninh

Tham dự có đại diện Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội, báo cáo viên; lãnh đạo phường Gò Dầu, xã Phước Thạnh cùng gần 200 đại biểu là bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng khu phố, ấp, trưởng ban công tác Mặt trận, tổ trưởng Tổ An ninh cơ sở, hòa giải viên ở cơ sở, người có uy tín và người thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được thông tin, hướng dẫn những nội dung cơ bản về trợ giúp pháp lý trong phòng, chống ma túy, tập trung vào chính sách và đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý miễn phí; quyền, nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý; các hình thức, lĩnh vực trợ giúp pháp lý; quy trình, hồ sơ, thủ tục và đầu mối liên hệ khi người dân có nhu cầu.

Theo Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, thời gian qua, hoạt động trợ giúp pháp lý đã góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, người nghiện, người sử dụng ma túy và người sau cai nghiện thuộc diện được trợ giúp pháp lý; đồng thời hỗ trợ họ bảo vệ tài sản, tái hòa nhập cộng đồng.

Dịp này, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý triển khai khảo sát nhu cầu tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của người dân trong các vụ việc, vụ án liên quan đến ma túy. Qua đó, đánh giá nhu cầu thực tế, làm cơ sở nâng cao hiệu quả truyền thông, tư vấn và cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý trong thời gian tới.

Buổi tập huấn góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cơ sở, hòa giải viên, người có uy tín và người dân về chính sách trợ giúp pháp lý, nhất là trong các vụ việc liên quan đến ma túy. Từ đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa và đấu tranh với tệ nạn, hành vi vi phạm pháp luật về ma túy ngay từ cơ sở.