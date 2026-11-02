Tuổi trẻ Thủ đô tiên phong trong kỷ nguyên mới

Những dấu ấn nổi bật trong năm học

Năm học 2025-2026, các cấp bộ Đoàn, Hội thành phố đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra. Công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai sâu rộng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên.

Chương trình văn nghệ chào mừng của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Ảnh: Phan Linh

Phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng. Hà Nội đoạt giải Nhì toàn đoàn Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2026; 207 giải học sinh giỏi quốc gia, 15 giải quốc tế và 7 huy chương Olympic quốc tế. Ngoài ra, Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VIII được tổ chức thành công góp phần thúc đẩy khát vọng lập nghiệp giới trẻ.

Bên cạnh đó, phong trào tình nguyện tiếp tục là điểm sáng. Trong đó, Chiến dịch “Mùa hè xanh 2026” đã thu hút 8.663 tình nguyện viên với 239 đội hình hoạt động tại 21 tỉnh, thành phố; trong đó 20 đội hình trực tiếp hỗ trợ các xã, phường biên giới.

Các chương trình, như: “Tiếp sức mùa thi”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh” cùng chiến dịch “Bình dân học vụ số” và 8 đội hình cấp thành phố đã tích cực hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn của Thủ đô...

Với những thành tích xuất sắc đó, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội vinh dự dẫn đầu toàn quốc năm học 2025-2026, Thành đoàn Hà Nội nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn.

Tám nhiệm vụ trọng tâm

Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng phát biểu. Ảnh: Kỳ Anh

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, linh hoạt của các cấp bộ Đoàn - Hội Thủ đô trong việc nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm học 2025-2026.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Tiến Hưng cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế cần tập trung khắc phục, như: Tiến độ cập nhật phần mềm quản lý đoàn viên tại một số đơn vị còn chậm; tỷ lệ đoàn viên tham gia các cuộc thi cấp Trung ương còn chưa tương xứng với quy mô toàn khối; đồng thời số lượng học sinh, sinh viên đạt các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”,“Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” cấp Trung ương vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng của Thủ đô.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Lâm Tùng và Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Phan Linh

Bước vào năm học 2026-2027, Bí thư Thành đoàn Hà Nội đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục trên không gian số, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, nâng cao khả năng nhận diện và đấu tranh với thông tin xấu, độc. Phong trào tình nguyện cần “chuyển mạnh từ tình nguyện theo số lượng sang tình nguyện có chiều sâu, có sản phẩm và giá trị thực tiễn”, mỗi đội hình phải xác định rõ nhiệm vụ, địa bàn, sản phẩm và hiệu quả đóng góp.

Các cấp bộ Đoàn, Hội đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tạo môi trường, hệ sinh thái hỗ trợ sinh viên.

Ngoài ra, nâng cao tính thực chất của các phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”; củng cố và thành lập mới tổ chức Đoàn, Hội tại các trường ngoài công lập; hội nhập quốc tế theo hướng thực chất, lâu dài; đồng hành, hỗ trợ việc làm và bảo vệ thanh niên, sinh viên trước nạn lừa đảo; nâng cao chất lượng phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên.

Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền trao Cờ cho các đơn vị. Ảnh: Phan Linh

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Huệ và đại diện Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khen thưởng các tập thể, cá nhân. Ảnh: Phan Linh

Tại Hội nghị, Trung ương Đoàn khen thưởng 48 tập thể, 51 cá nhân khối trường học trực thuộc xã, phường và 40 tập thể, 60 cá nhân khối đại học, cao đẳng, học viện; khen thưởng 14 tập thể, 30 cá nhân xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026.

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao 7 Cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu cụm thi đua. Thành đoàn Hà Nội trao 16 Cờ thi đua khối trường học trực thuộc xã, phường và 16 Cờ thi đua khối đại học, cao đẳng, học viện; Hội Sinh viên thành phố trao 21 Cờ thi đua trong công tác Hội và phong trào sinh viên.