Yêu cầu báo cáo tiền lương, thưởng Tết năm 2027 trước ngày 25/11

Bộ Nội vụ vừa có văn bản yêu cầu Sở Nội vụ các địa phương báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng đời sống người lao động và chủ động ổn định quan hệ lao động dịp giáp Tết.

Theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Giám đốc Sở Nội vụ các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, Liên đoàn Lao động tỉnh và chính quyền các cấp. Các cơ quan chức năng tập trung theo dõi sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm, đời sống và biến động lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền các quy định pháp luật mới về tiền lương, việc làm và bảo hiểm xã hội, các địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát thực thi chính sách và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Lương, thưởng Tết là vấn đề được người lao động đặc biệt quan tâm mỗi dịp cuối năm.

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ yêu cầu chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tranh chấp lao động và đình công có thể phát sinh trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, hỗ trợ các bên thỏa thuận giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh, không để kéo dài hay gây mất an ninh trật tự.

Bộ Nội vụ cũng yêu cầu các Sở Nội vụ hướng dẫn doanh nghiệp phối hợp với công đoàn cơ sở rà soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy chế trả lương, thưởng. Doanh nghiệp cần xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 dựa trên Điều 104 Bộ luật Lao động và thông báo công khai cho người lao động biết.

Về chế độ báo cáo, các địa phương có nhiệm vụ chủ trì tổng hợp tình hình lao động, tiền lương, nợ lương, quan hệ lao động năm 2026 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027. Toàn bộ số liệu tổng hợp theo biểu mẫu quy định phải gửi về Bộ Nội vụ (qua Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội) trước ngày 25/11/2026.