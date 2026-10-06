Thăm các chùa Phật giáo Nam tông Khmer tại Tri Tôn nhân dịp Sene Dolta

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Tha tặng quà chùa Tứk Phôs (Chikaêng trên).

Chiều 6/10, đoàn công tác Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang đến thăm chùa Tứk Phôs (Chikaêng trên) và Thượng tọa Chau Hắc, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh; chùa Prey Veng và Thượng tọa Chau Chhonne, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh.

Tại các điểm đến, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Tha thăm hỏi sức khỏe các vị chư tăng, chức sắc; chúc các vị cùng đồng bào Khmer đón Lễ Sene Dolta vui tươi, đầm ấm...