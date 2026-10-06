Những món ăn không thể bỏ qua khi Hà Nội chuyển lạnh

Những ngày Hà Nội chuyển mùa, tiết trời se lạnh cũng là lúc các hàng quán trở nên nhộn nhịp hơn.Thương Gia gợi ý một số món ăn quen thuộc của Hà Nội, phù hợp thưởng thức khi thời tiết bắt đầu trở lạnh. Hương vị nóng hổi của những món ăn này không chỉ giúp làm ấm cơ thể mà còn mang đến trải nghiệm ẩm thực đặc trưng của Thủ đô.

PHỞ

Phở là một trong những món ăn nổi tiếng, gắn liền với hình ảnh và văn hóa ẩm thực Hà Nội. Không chỉ phổ biến trong đời sống thường nhật, phở còn trở thành một phần của trải nghiệm ẩm thực đối với du khách khi đến Thủ đô. Trong những ngày Hà Nội chuyển mùa, khi tiết trời bắt đầu se lạnh, một bát phở nóng càng trở nên hấp dẫn bởi cảm giác ấm áp và hương thơm lan tỏa từ tô nước dùng.

Ở trung tâm, thực khách có thể tham khảo Phở 10 Lý Quốc Sư tại 10 Lý Quốc Sư hoặc Phở Thìn Bờ Hồ tại 19 Hàng Vôi

Điểm làm nên hương vị của phở nằm nhiều ở phần nước dùng. Nước được ninh từ xương trong thời gian dài, kết hợp với quế, hồi, thảo quả, gừng và hành nướng để tạo vị ngọt thanh, thơm và đậm đà. Bánh phở mềm, thịt bò thái mỏng, thêm hành lá, rau thơm; thực khách có thể dùng cùng chanh, ớt để điều chỉnh hương vị theo sở thích.

Trong nhịp sống Hà Nội, một bát phở nóng có thể xuất hiện từ sáng sớm đến tối muộn, từ những hàng quán bình dân trong khu phố cũ đến các địa chỉ được nhiều du khách tìm đến. Chính sự giản dị nhưng đòi hỏi sự chỉn chu trong từng thành phần khiến phở giữ được vị trí riêng trong đời sống ẩm thực của người Hà Nội.

CHÁO QUẨY

Nếu phở mang hương vị đậm đà thì cháo sườn lại ghi dấu bởi sự giản dị, nhẹ nhàng và gần gũi. Trong những ngày thời tiết trở lạnh, một bát cháo sườn nóng ăn cùng quẩy giòn là lựa chọn phù hợp cho bữa sáng hoặc một bữa ăn nhẹ vào buổi chiều.

Thực khách có thể tham khảo Cháo sườn cô Là ở 2A Lý Quốc Sư hoặc Cháo Sườn Bà Lợi Còng tại 39 Hàng Điếu

Cháo được nấu nhuyễn, có độ sánh vừa phải, phần sườn được ninh mềm, róc thịt, tạo vị ngọt thanh cho món ăn. Khi thưởng thức, thực khách có thể thêm tiêu, ớt bột tùy khẩu vị hoặc bẻ quẩy giòn vào bát cháo. Vị mềm, nóng của cháo kết hợp với độ giòn của quẩy tạo nên sự tương phản thú vị, giúp món ăn bình dị này giữ được sức hấp dẫn trong những ngày gió lạnh.

BÁNH ĐÚC NÓNG

Bánh đúc nóng là một trong những món ăn dân dã thường được nhắc đến khi Hà Nội bước vào những ngày se lạnh. Khác với bánh đúc nguội, phiên bản nóng có phần bột gạo được nấu sánh, mềm và dẻo, ăn cùng nhân thịt băm, mộc nhĩ, nước dùng xương, hành khô và hành lá.

Một địa chỉ được nhiều thực khách biết đến là Quán Bánh Đúc Nóng bà Nội tại ngõ 8 Lê Ngọc Hân. Ngoài ra, Bánh Đúc Nóng Trung Tự tại 103B5 ngõ 46C Phạm Ngọc Thạch cũng là một lựa chọn. Các địa chỉ bánh đúc nóng ở chợ Nghĩa Tân cũng thường được nhắc đến trong những gợi ý ẩm thực mùa lạnh Hà Nội

Khi vừa được múc ra bát, bánh vẫn giữ độ nóng, phần bột mềm quyện với nhân thịt và nước dùng, tạo nên hương vị hài hòa, đậm đà nhưng không quá nặng. Món ăn thường được dùng nóng ngay tại quán, phù hợp cho một bữa ăn nhẹ hoặc buổi chiều khi tiết trời bắt đầu chuyển lạnh.

Với mức giá vừa phải và cách chế biến không cầu kỳ, bánh đúc nóng từ lâu đã trở thành một món quà chiều quen thuộc của người Hà Nội.

SÚP CUA

Súp cua thập cẩm là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn tìm một món ăn nóng, dễ thưởng thức trong những ngày Hà Nội se lạnh. Không quá nặng bụng, món ăn vẫn tạo cảm giác ấm áp nhờ phần súp được phục vụ khi còn nóng.

Súp Cua Tôn Đức Thắng hoặc Súp cua GA là một số địa chỉ thực khách có thể tham khảo

Phần súp có độ sánh vừa phải, kết hợp thịt cua cùng nhiều nguyên liệu, tạo nên vị ngọt và đậm đà. Các thành phần hòa quyện trong phần nước súp nóng, mang đến hương vị mềm, dễ ăn, phù hợp cho một bữa ăn nhẹ vào buổi chiều hoặc những lúc không muốn dùng một món quá nhiều tinh bột.

Súp cua cũng là món ăn có cách kết hợp nguyên liệu khá linh hoạt, tùy từng quán có thể thêm thịt gà, ngô, nấm, trứng cút hoặc các loại topping khác. Khi tiết trời chuyển lạnh, một bát súp nóng vừa đủ giúp món ăn trở thành lựa chọn được nhiều thực khách ưa chuộng.

NEM CHUA RÁN

Khi không muốn dùng một bữa quá no, những món ăn vặt nóng hổi thường là lựa chọn phù hợp cho những buổi chiều Hà Nội se lạnh. Nem chua rán là một trong những món ăn quen thuộc, được nhiều thực khách tìm đến, đặc biệt trong những buổi tụ tập bạn bè.

Cửa Hàng Nem Chua Rán - 36 Tạm Thương tại ngõ Tạm Thương là một trong những địa chỉ được nhiều người yêu thích

Nem được chiên đến khi lớp vỏ bên ngoài vàng đều, hơi giòn nhưng không quá cứng, trong khi phần nhân bên trong vẫn giữ được độ mềm. Món ăn thường được dùng ngay khi còn nóng, chấm cùng tương ớt hoặc nước chấm pha theo khẩu vị. Vị béo, mặn, cay đan xen vừa phải khiến nem chua rán dễ ăn và phù hợp với không khí những buổi gặp gỡ, trò chuyện.

Không cầu kỳ trong cách chế biến, nem chua rán vẫn giữ được sức hút nhờ sự tiện lợi, giá vừa phải và hương vị đậm đà. Đây cũng là món ăn vặt thường xuất hiện trong những khu phố ẩm thực, đặc biệt vào thời điểm thời tiết Hà Nội bắt đầu chuyển lạnh.

BÁNH RÁN MẶN

Khi tiết trời Hà Nội bắt đầu trở lạnh, những món ăn vặt nóng hổi thường trở nên hấp dẫn hơn cả. Bánh rán mặn là một lựa chọn như thế, giản dị nhưng đủ sức níu chân thực khách giữa một buổi chiều phố phường.

Bánh có lớp vỏ làm từ bột nếp, chiên vàng đến khi vừa đủ độ giòn. Bên trong là phần nhân thịt băm, mộc nhĩ, miến cùng gia vị được nêm đậm đà. Sự tương phản giữa lớp vỏ giòn nhẹ và phần nhân mềm, thơm khiến chiếc bánh nhỏ trở nên vừa miệng, nhất là khi được thưởng thức lúc còn nóng.

Một địa chỉ có thể tham khảo là Bánh Rán Mặn tại 5 Lương Ngọc Quyến. Nếu muốn thử bánh rán theo kiểu truyền thống, Bánh Rán Cổ Truyền Mật Đường tại 52 Hàng Chiếu cũng là một địa chỉ nằm trong khu phố cổ

Tùy hàng quán, bánh có thể ăn kèm nước chấm chua ngọt. Vị chua, cay, mặn, ngọt đan xen giúp cân bằng độ béo của bánh, đồng thời làm món ăn trở nên đậm vị hơn. Không cầu kỳ về nguyên liệu, bánh rán mặn vẫn giữ một vị trí riêng trong những món quà chiều quen thuộc của Hà Nội.

BÁNH TRÔI TÀU

Trong ký ức ẩm thực Hà Nội, có những món ăn gần như gắn liền với mùa lạnh. Bánh trôi tàu là một trong số đó.

Những viên bánh tròn nhỏ, lớp vỏ mềm dẻo ôm lấy phần nhân vừng đen hoặc đậu xanh, được thả trong nước đường gừng nóng. Tùy nơi, bát bánh còn được rắc thêm lạc rang hoặc dừa nạo, tạo nên những tầng vị và độ kết cấu khác nhau.

Những viên bánh trôi tàu dẻo mềm trong nước gừng nóng mang theo một phần ký ức về những gánh hàng, quán nhỏ đã làm nên nét riêng của ẩm thực phố cổ Hà Nội

Cái hấp dẫn của bánh trôi tàu nằm ở sự giản dị nhưng hài hòa: vị ngọt dịu của nước đường quyện với chút cay nồng của gừng, phần nhân bùi béo nằm trong lớp bánh dẻo mềm. Ăn chậm từng viên bánh khi còn nóng, thực khách không chỉ tìm thấy một món quà chiều quen thuộc mà còn cảm nhận rõ hơn cái thú thưởng thức ẩm thực theo mùa của Hà Nội.

ỐC NÓNG

Nếu bánh trôi tàu mang đến vị ngọt ấm áp thì một bát ốc nóng lại hợp với những buổi chiều muốn tìm chút đậm đà, cay nồng. Đây cũng là món ăn có thể dễ dàng bắt gặp trong những quán nhỏ ven phố, nơi thực khách ngồi quây quần bên đĩa ốc vừa luộc xong.

Những đĩa ốc nóng thường được thưởng thức chậm rãi cùng nước chấm đậm vị, tạo nên một thú ăn vặt đặc trưng trong đời sống ẩm thực của Thủ đô

Ốc mít, ốc vặn sau khi làm sạch thường được luộc cùng sả, lá chanh hoặc gừng để khử mùi và dậy hương. Ốc ngon là khi vừa chín tới, phần thịt vẫn giữ được độ giòn, ngọt tự nhiên, không bị dai hay teo lại.

Đi cùng đĩa ốc là bát nước chấm được pha theo khẩu vị riêng của từng hàng. Nước mắm, đường, chanh hoặc quất hòa cùng gừng, sả, ớt và lá chanh tạo nên vị chua, cay, mặn, ngọt cân bằng. Với nhiều thực khách, chính phần nước chấm đậm đà này mới làm nên sức hấp dẫn của một đĩa ốc nóng giữa chiều Hà Nội.

MÌ GÀ TẦN

Khi cái lạnh trở nên rõ rệt hơn, một bát mì gà tần nóng hổi có thể trở thành lựa chọn vừa đủ no vừa đủ ấm cho buổi chiều. Món ăn kết hợp giữa sợi mì quen thuộc và phần gà được tần mềm trong nước dùng đậm vị.

Mì gà tần kết hợp vị thơm của thuốc Bắc với thịt gà và sợi mì, tạo nên món ăn nóng, đậm vị được nhiều thực khách lựa chọn khi trời trở lạnh

Thịt gà sau khi tần có độ mềm, thấm hương của các loại thảo mộc, trong khi nước dùng mang vị ngọt cùng mùi thơm đặc trưng. Sợi mì được thêm vào vừa tạo độ no, vừa giúp cân bằng phần nước dùng và thịt gà.

Không quá cầu kỳ trong cách thưởng thức, mì gà tần hấp dẫn ở cảm giác nóng hổi và đậm đà. Trong những ngày Hà Nội trở lạnh, bát mì bốc khói thường mang lại cảm giác dễ chịu ngay từ thìa nước dùng đầu tiên.

LẨU NÓNG

Nếu những món ăn vặt phù hợp với một người hoặc nhóm nhỏ, một nồi lẩu nóng lại thích hợp hơn cho những cuộc gặp gỡ đông người. Giữa bàn ăn, nồi nước dùng liên tục sôi, khói nóng tỏa lên trong lúc mọi người vừa nhúng đồ ăn vừa trò chuyện. Cái lạnh bên ngoài vì thế cũng trở thành một phần của cuộc vui.

Ẩm thực Hà Nội có nhiều lựa chọn về lẩu, từ lẩu riêu cua, lẩu gà, lẩu bò đến các loại lẩu hải sản. Mỗi món mang một hương vị riêng, nhưng điểm chung là đều được thưởng thức khi còn nóng, cùng nhiều loại rau và thực phẩm ăn kèm.

Lẩu riêu cua với vị thanh chua của nước dùng, riêu cua béo thơm cùng các món ăn kèm, tạo nên lựa chọn phù hợp cho những bữa ăn quây quần

Trong đó, lẩu riêu cua đặc biệt phù hợp với tiết trời se lạnh nhờ vị chua thanh của nước dùng, kết hợp cùng riêu cua, đậu phụ và các loại rau. Nồi lẩu đặt giữa bàn không chỉ làm ấm bữa ăn mà còn tạo nên không gian để mọi người cùng chia sẻ món ăn, câu chuyện và nhịp sống chậm rãi của một buổi chiều Hà Nội.