Tiếng hát Hà Nội 2026: Nối tiếp hành trình tìm kiếm tài năng âm nhạc

Ban tổ chức cùng các Tiểu ban tổ chức cuộc thi họp triển khai các công tác tổ chức chương trình. Ảnh: PV

Ngày 6-10, Ban Tổ chức cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026 do Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội tổ chức đã có buổi họp đầu tiên, triển khai công tác chuẩn bị cho mùa thi mới. Đây là mùa giải thứ 4 từ khi tái khởi động vào năm 2023 nhằm tiếp tục tìm kiếm những giọng ca trẻ có tài năng và đam mê nghệ thuật.

Điểm mới nổi bật của Tiếng hát Hà Nội 2026 là hình thức sơ khảo trực tuyến ở bước tuyển chọn đầu tiên. Thí sinh tự quay video trình bày một ca khúc, gửi đường dẫn video cùng hồ sơ đăng ký về Ban Giám khảo qua ứng dụng HANOION. Video phải ghi lại phần hát trực tiếp, không sử dụng nhạc đệm, không chỉnh sửa kỹ thuật số và không hậu kỳ âm thanh. Theo Ban Tổ chức, cách thức này giúp các thí sinh chủ động chuẩn bị, giảm việc đi lại và tạo thuận lợi cho thí sinh ở xa. Ban Tổ chức dự kiến tiếp nhận hồ sơ và video từ ngày 10-10 đến hết ngày 5-11-2026.

Cuộc thi năm nay, thí sinh dự thi có thể tham gia vòng sơ khảo theo hình thức online. Ảnh: Tư liệu

Về thể lệ, cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 30 tuổi, tính đến ngày 31-12-2026. Thí sinh là người nước ngoài có độ tuổi từ 16 đến 35. Phần nội dung thi, thí sinh được lựa chọn một trong ba phong cách âm nhạc: Thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ. Ban Tổ chức khuyến khích sử dụng tác phẩm mới, có giá trị nghệ thuật cao, nội dung phù hợp và bảo đảm bản quyền.

Ban Giám khảo sẽ tuyển chọn 200 thí sinh qua video để vào vòng sơ khảo 2. Những thí sinh này tiếp tục tranh tài tại điểm thi tập trung; 60 giọng ca được lựa chọn vào bán kết. Theo lịch dự kiến, vòng sơ khảo 1 sẽ diễn ra từ ngày 3-11 đến ngày 7-11-2026; vòng sơ khảo 2 sẽ diễn ra từ ngày 10-11 đến ngày 12-11-2026.

Kết thúc 2 vòng sơ khảo, Ban Tổ chức dự kiến tổ chức vòng bán kết từ ngày 22-11 đến ngày 24-11-2026. Từ vòng bán kết, 30 thí sinh được chọn vào chung kết, gồm 24 thí sinh qua đánh giá của Ban Giám khảo và 6 thí sinh qua bình chọn. Ba đêm vòng chung kết với các dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ lần lượt diễn ra vào ngày 6-12, 8-12 và 10-12-2026. Đêm chung kết xếp hạng và trao giải dự kiến diễn ra ngày 22-12-2026. Mỗi thí sinh trong đêm thi cuối sẽ trình bày một ca khúc về Hà Nội và một ca khúc theo phong cách đã đăng ký.

Quán quân của cuộc thi Tiếng hát Hà Nội năm 2025 được nhận tổng giải thưởng hấp dẫn hơn 500 triệu đồng. Ảnh: Tư liệu

Về cơ cấu giải thưởng, cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026 sẽ có một giải Đặc biệt trị giá hơn 600 triệu đồng; ba giải Nhất, mỗi giải 100 triệu đồng; ba giải Nhì, mỗi giải 50 triệu đồng và ba giải Ba, mỗi giải 30 triệu đồng. Ngoài ra, cuộc thi còn có một số giải thưởng phụ khác, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội tiền thân là Tiếng hát truyền hình Hà Nội ra đời năm 1994. Sau 13 năm gián đoạn, năm 2023 đã được tái khởi động và được tính là mùa thứ nhất sau khi tổ chức trở lại. Theo Ban Tổ chức, những thí sinh đoạt giải cao trong cuộc thi sẽ có cơ hội biểu diễn tại các sự kiện của thành phố và các chương trình do Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội tổ chức, sản xuất. Đây là cơ hội để các giọng ca trẻ tiếp cận khán giả, tích lũy kinh nghiệm và phát triển nghề nghiệp sau cuộc thi.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức sẽ tạo kênh TikTok cá nhân cho thí sinh theo nhận diện của cuộc thi để đăng tải hành trình tham gia. Khán giả có thể theo dõi quá trình rèn luyện, tìm hiểu phong cách âm nhạc và bình chọn cho giọng ca mình yêu thích thông qua ứng dụng HANOION và nền tảng TikTok.

Mùa thi năm 2025 do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức đã ghi dấu ấn với sự tham gia của thí sinh quốc tế hát bằng tiếng Việt. Giọng ca Đào Lê Phương Chi thuộc dòng nhạc thính phòng giành ngôi vị Quán quân tại đêm chung kết.