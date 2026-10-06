Nhiều hoạt động tưởng niệm tại Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh

Các đại biểu viếng, dâng hương tại Đình thần Nguyễn Trung Trực.

Chiều 6/10, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư; cùng lãnh đạo tỉnh An Giang và các đoàn đại biểu đến dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực; trong khuôn khổ Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2026).

Đoàn đại biểu tiến vào dâng hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với người Anh hùng đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, bảo vệ quê hương, đất nước.

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là một trong những thủ lĩnh tiêu biểu của phong trào kháng Pháp ở Nam Bộ nửa cuối thế kỷ XIX. Tên tuổi, cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn liền với tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất, kiên cường chống giặc ngoại xâm của Nhân dân Nam Bộ, trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng dân tộc.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đại tướng Lê Hồng Anh dâng hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Lễ dâng hương là hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh An Giang đối với Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang, dẫn đầu đoàn cán bộ, chiến sĩ các LLVT tỉnh dâng hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, đây cũng là dịp tiếp tục ôn lại truyền thống đấu tranh bất khuất của các thế hệ cha ông, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm; phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Sau lễ dâng hương, Đoàn đại biểu dân, quân chính Đảng tỉnh An Giang đã dâng hương Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh An Giang.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thỉnh chuông tưởng niệm tại Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và Người có công tỉnh An Giang.

Cùng ngày, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ thắp hương tại Bia ghi dấu địa điểm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực bị thực dân Pháp hành hình năm 1868.

Năm nay, Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh được tổ chức từ ngày 6 đến 8/10 (nhằm ngày 26 đến 28/8 âm lịch), với nhiều hoạt động tưởng niệm, văn hóa, văn nghệ, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Các đại biểu dâng hương tại Bia ghi dấu địa điểm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực bị thực dân Pháp hành hình năm 1868.

Hoạt động thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng dân tộc đã dâng hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc; để lại biểu tượng sáng ngời về lòng yêu nước và ý chí quật cường trước quân xâm lược.