Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng Nguyễn Trung Trực

Người dân thắp hương tri ân Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Ngay từ ngày 1/10 tại Khu di tích lịch sử văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực tấp nập dòng người từ khắp nơi về thắp hương tưởng nhớ để cầu quốc thái dân an và những điều may mắn, tốt đẹp cho gia đình, người thân. Các đội, nhóm tình nguyện, thiện nguyện từ nhiều tỉnh, thành phố đã dựng các lều, trại và tổ chức gói bánh tét, bánh ít, nấu cơm, phục vụ nước miễn phí cho người dân, du khách khi đến với lễ hội.

Ông Hà Văn Tân (xã Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ), tình nguyện viên của Trại cơm 68 cho biết, đây là năm thứ 9 ông tham gia cùng các đội nấu cơm và thức ăn phục vụ khách đến với lễ giỗ cụ Nguyễn Trung Trực. Có sức khỏe tốt nên ông Tân phụ trách công việc vác gạo từ kho đến trại, vo gạo, canh bếp nấu cơm và phân chia cơm; trung bình mỗi ngày ông Tân cùng các thành viên trong đội nấu 40 nồi cơm lớn với hơn 2 tấn gạo.

“Trại cơm được tổ chức thành nhiều đội, nhóm thanh niên, đàn ông mạnh khỏe vào đội nấu cơm; các cô, các chị gọt, nhặt rau củ quả hoặc vào đội chia thức ăn; những người có tay nghề nấu ăn ngon được giao đứng bếp nấu các món ăn. Mỗi ngày, chúng tôi làm việc từ 4 giờ sáng đến khoảng 19 giờ, dù mệt nhưng luôn vui cười, bởi chúng tôi luôn có suy nghĩ mỗi người góp một ít công sức để chung lo cho lễ giỗ được chu đáo cũng là cách để thể hiện tấm lòng tri ân đến Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Phục vụ bà con đến với lễ giỗ cũng chính là thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc, tương thân tương ái tốt đẹp của người Việt Nam”, ông Hà Văn Tân chia sẻ.

Trình diễn lân sư rồng trước Đình Nguyễn Trung Trực.

Bà Nguyễn Thị Siếu (67 tuổi) đến từ vùng Miệt Thứ An Minh, tỉnh An Giang cho biết, từ ngày 4/10 đến nay bà tham gia cùng gói khoảng 15.000 cái bánh ít để phát cho người dân, du khách đến dâng hương tại Đình thần Nguyễn Trung Trực. Bà Siếu đã vận động các con trai, con dâu ủng hộ 300 kg nếp, mua tặng 200kg lá chuối để làm nguyên liệu gói bánh.

Bà Siếu chia sẻ: Người dân tỉnh An Giang nói riêng, miền Tây nói chung luôn có tấm lòng tri ân các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ, người có công với quê hương, đất nước, vì vậy mọi người thường thu xếp thời gian, công việc để đến thắp hương. Người có thời gian rảnh sẽ tham gia làm công quả với các công việc: dọn dẹp vệ sinh, phục vụ cơm, nước, bánh… góp sức hỗ trợ Ban Tổ chức thực hiện các hoạt động tưởng nhớ, tri ân.

Trung tá Trương Văn Quốc, Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang cho biết: Tuổi trẻ Công an phối hợp với các nhóm thiện nguyện phường Rạch Giá làm đậu hũ, sữa đậu nành để phát cho khách đến hành hương cũng như các trại cơm phục vụ bữa ăn cho người dân tại lễ hội từ ngày 4 đến 7/10. Kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa và đóng góp của các tình nguyện viên. Mỗi ngày khoảng 30 người tham gia hoạt động.

Cùng với đó, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh tham gia một số hoạt động của lễ hội như: cuộc thi chuyên đề “Theo dấu chân Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực”, Rung chuông vàng tìm hiểu “Nguyễn Trung Trực - Khí phách anh hùng dân tộc”, Liên hoan sân khấu thanh niên với chủ đề “Khí phách người anh hùng dân tộc”; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp các giấy tờ vào ứng dụng VNeID.

Đông đảo người dân đến dâng hương tri ân Anh hùng Nguyễn Trung Trực tại Đình thần Nguyễn Trung Trực, Rạch Giá, An Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Trưởng Ban tổ chức khẳng định: Trung bình hàng năm, Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh 1868 - 2026 thu hút hơn 1 triệu lượt khách trong và ngoài tỉnh đến hành hương, tham quan, trải nghiệm.

Để lễ hội được tổ chức trang trọng, chu đáo, an toàn, tiết kiệm, Ban tổ chức Lễ hội chỉ đạo các tiểu ban phối hợp với các sở, ngành tỉnh, UBND phường Rạch Giá rà soát, kiểm tra các đầu công việc được giao theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; chuẩn bị tốt khâu hậu cần, lễ tân, khánh tiết, đón tiếp đại biểu; ra quân vệ sinh môi trường, tạo môi trường sạch sẽ, thông thoáng, đảm bảo vẻ mỹ quan đô thị; tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế, an ninh trật tự, an toàn giao thông trong những ngày trước, trong và sau khi diễn ra lễ hội.

Đặc biệt, đối với công tác bảo an toàn thực phẩm, Sở Y tế tỉnh An Giang đã kiểm tra 23 bếp ăn tại các trại cơm, trại bánh xèo và đậu hũ phục vụ lễ hội cơ bản chuẩn bị chu đáo, khu vực chế biến sạch sẽ, khô ráo và thực hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là thủ lĩnh tiêu biểu của phong trào kháng Pháp ở Nam bộ nửa sau thế kỷ XIX, gắn với chiến công đốt tàu L'Espérance trên vàm Nhựt Tảo năm 1861 và trận đánh đồn Rạch Giá năm 1868. Trước khi bị thực dân Pháp hành hình tại chợ Rạch Giá, ông để lại câu nói bất hủ về ý chí chống ngoại xâm của người Nam bộ: "Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây".