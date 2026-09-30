420 công nhân metro tranh tài

Thí sinh thi trắc nghiệm trực tuyến tại hội thi tay nghề. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Hội thi thu hút 420 thí sinh tham gia, được chia thành 3 bảng theo nhóm nghề nghiệp. Bảng A: Dành cho đoàn viên, thanh niên, người lao động đang thực hiện công tác điều hành, vận hành tàu; Bảng B: Dành cho đoàn viên, thanh niên, người lao động trực tiếp thực hiện công tác bảo trì metro và Bảng C: Dành cho đoàn viên, thanh niên, người lao động làm công tác dịch vụ tại nhà ga.

Tại vòng sơ khảo, thí sinh thực hiện bài thi trắc nghiệm trực tuyến gồm 50 câu hỏi, tập trung vào các nội dung: An toàn trong vận hành metro; Quy trình, quy định kỹ thuật và nghiệp vụ; Xử lý các tình huống thực tế trong công việc; Dịch vụ và phục vụ hành khách; Văn hóa doanh nghiệp và tác phong công nghiệp trong ngành giao thông.

Hội thi khuyến khích thanh niên công nhân chủ động học tập, làm chủ công nghệ. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Vòng Chung kết dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến ngày 10-10 tại 14 nhà ga metro. Thí sinh thực hiện một quy trình công việc thực tế theo nội dung và tiêu chí được quy định tại Điều lệ hội thi. Nội dung thi tập trung đánh giá khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, kỹ năng thực hành, tính chính xác, tuân thủ quy định an toàn, tác phong công nghiệp và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Chương trình tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 21-10 với 21 giải thưởng cho các thí sinh xuất sắc thuộc 3 bảng.