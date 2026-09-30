Ông Lê Thái Sâm trở lại ghế Chủ tịch Bamboo Airways

Ông Lê Thái Sâm. Ảnh: Bamboo Airways

Theo hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp ngày 30/9, ông Lê Thái Sâm trở lại giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways), đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đây là lần thứ ba ông Lê Thái Sâm đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways. Lần đầu ông giữ vị trí này từ tháng 7/2023, sau khi HĐQT thông qua việc ông Oshima Hideki từ nhiệm và bầu ông Sâm làm Chủ tịch.

Đến ngày 5/2/2024, HĐQT Bamboo Airways bầu ông Phan Đình Tuệ làm Chủ tịch, thay ông Lê Thái Sâm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 7/2/2024.

Đến tháng 7/2025, ông Phạm Ngọc Vịnh được bầu làm Chủ tịch HĐQT, thay ông Phan Đình Tuệ. Tuy nhiên, chỉ hơn một tháng sau, ngày 13/8/2025, ông Vịnh từ nhiệm và ông Lê Thái Sâm được bầu trở lại vị trí Chủ tịch.

Ngày 12/11/2025, HĐQT Bamboo Airways tiếp tục bầu ông Bùi Quang Dũng làm Chủ tịch, thay ông Lê Thái Sâm. Ông Sâm tiếp tục là thành viên HĐQT.

Sau khoảng 10 tháng, ông Lê Thái Sâm một lần nữa trở lại ghế Chủ tịch Bamboo Airways.

Việc ông Sâm trở lại diễn ra trong bối cảnh quy mô đội bay của Bamboo Airways đã thu hẹp mạnh. Theo dữ liệu Planespotters cập nhật ngày 28/9/2026, hãng hiện được ghi nhận có 1 tàu bay đang hoạt động.

Trong khi đó, Bamboo Airways từng đặt mục tiêu đưa quy mô đội tàu bay về 30 chiếc, hướng tới 50 chiếc và nhiều hơn trong kế hoạch tái cấu trúc được công bố năm 2023.

Đến năm 2026, Bamboo Airways dự kiến bổ sung 8-10 tàu bay mỗi năm, hướng tới khôi phục quy mô 30 tàu bay.