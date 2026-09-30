Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: Đừng nghĩ là khó khăn, hãy nghĩ đột phá

Thực trạng này đã được đưa ra mổ xẻ, tìm giải pháp theo hướng đột phá để tháo gỡ khó khăn tại buổi làm việc nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án có quy mô lớn, tác động đến sự phát triển của tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì vào chiều 30/9.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì buổi làm việc với chủ đầu tư khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai vào chiều 30/9.

Hạ tầng đã có, nhà đầu tư thứ cấp vẫn chưa xuất hiện

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh Gia Lai cho hay, 7 khu công nghiệp (KCN) còn dư địa được tỉnh giao thu hút 57 dự án thứ cấp với tổng vốn tối thiểu 31.500 tỷ đồng. Hết tháng 9, kết quả thu hút là 12 dự án (tỷ lệ 21%) với tổng vốn đăng ký 3.132 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ 10%).

Toàn tỉnh hiện có 423 dự án thứ cấp trong các khu công nghiệp, vốn đăng ký gần 94.000 tỷ đồng, trong đó có 45 dự án FDI với tổng vốn 631,5 triệu USD.

Bức tranh thu hút đầu tư ở các KCN còn dư địa cũng rất trái ngược. Trong 7 KCN còn dư địa thu hút đầu tư, KCN Nhơn Hòa được xem là điểm sáng khi thu hút 4/5 dự án theo chỉ tiêu giao; KCN Nhơn Hội (Khu A) được 3/6 dự án; KCN Nam Pleiku có 3 dự án. Ngược lại, KCN Becamex Bình Định được giao 20 dự án, tổng vốn 12.000 tỷ đồng song 9 tháng chưa thu hút được dự án nào.

Quang cảnh buổi làm việc.

Lý giải về việc dậm chân tại chỗ nói trên, ông Nguyễn Văn Lăng, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Becamex VSIP Bình Định - chủ đầu tư KCN Becamex Bình Định, cho biết, từ đầu năm đến nay doanh nghiệp đã tổ chức tiếp xúc 44 nhà đầu tư tiềm năng, đón 13 đoàn đến khảo sát; tổ chức 52 hội nghị, hội thảo, làm việc với hơn 150 doanh nghiệp Trung Quốc. Song, các nhà đầu tư mới chỉ dừng lại ở tham quan, trao đổi chứ tiến tới việc đầu tư. Nguyên nhân có nhiều, như biến động thị trường, thuế quan và đứt gãy chuỗi cung ứng. Chi phí logistics cao vì hàng hóa qua cảng Quy Nhơn phải trung chuyển.Thêm một lý do nữa đó là nhân lực lao động chưa đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp...

Trước lý giải của chủ đầu tư KCN Becamex Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho rằng, việc 9 tháng chưa thu hút được dự án mới là khó chấp nhận. "Một số KCN đã có chủ đầu tư thứ cấp, thậm chí mong có thêm diện tích để phát triển. Mình lại không có thì phải xem lại cách làm, đổi mới cách tiếp cận. Theo hướng công nghệ, hướng xanh. Bản chất của KCN Becamex Bình Định là hiện đại, xanh. Tôi nghĩ Becamex Bình Định có rất nhiều điều kiện để thu hút. Becamex đã có hạ tầng, có rất nhiều thứ, thêm một số ưu đãi nữa thì có nhà đầu tư", ông Tuấn, nói.

Ông Nguyễn Văn Lăng, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Becamex VSIP Bình Định - chủ đầu tư KCN Becamex Bình Định.

Một số KCN khác thì nghẽn ngay ở việc triển khai hạ tầng. Chẳng hạn, KCN Nam Pleiku, dù đã thu hút được 3/8 dự án được giao chỉ tiêu, song đến nay hạ tầng kỹ thuật của KCN này mới thực hiện gần 38%. Trong khi thời gian được đưa ra để hoàn thành là đến hết tháng 10/2026. Trong khi đó, KCN Tây Giang (diện tích 300 ha) mới thực hiện GPMB cho khoảng 80/250 ha đã kiểm đếm xong.

Ông Tuấn nhìn nhận, hạ tầng khung chưa xong, nhà máy xử lý nước thải chưa có, môi trường chưa đáp ứng được thì nhà đầu tư thứ cấp, nhất là các doanh nghiệp công nghệ cao khó quyết định vào đầu tư. Cùng với đó, giá thuê đất ở trong khu công nghiệp cao trong khi hạ tầng chưa đồng bộ, công tác xúc tiến thì theo kiểu "bắt tay xong rồi về", dẫn tới việc ký ghi nhớ thì nhiều nhưng thực tế triển khai chậm.

Theo ông, dù việc thu hút dự án ở các KCN chưa đạt như kỳ vọng, song ở các cụm công nghiệp (CCN) thì khởi sắc. Đến nay, toàn tỉnh có 75 CCN được thành lập, trong đó đã có 48 cụm hoạt động. 9 tháng của năm thu hút 28 dự án, vượt chỉ tiêu 27 dự án mà tỉnh giao.

Chuyển từ "quản lý" sang "kiến tạo"

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo về công tác chung, các điểm nghẽn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan quản lý nhà nước. Theo đó, ông giao Ban Quản lý KKT tỉnh là đầu mối tiếp nhận vấn đề từ KCN và Sở Công Thương làm đầu mối tiếp nhận các vấn đề liên quan tới CCN. Ông Tuấn nhìn nhận, Sở Công Thương đã vào cuộc sâu trong tiếp nhận, đồng hành các chủ đầu tư CCN, doanh nghiệp. Trong khi đó, Ban Quản lý KKT tỉnh mới dừng ở các sự vụ, chưa chủ động đến với doanh nghiệp.

"Cơ quan quản lý phải nhận diện được vấn đề, đồng hành cùng doanh nghiệp chứ không ngồi chờ doanh nghiệp tới phản ánh. Chuyển từ quản lý sang kiến tạo, chủ động đến với doanh nghiệp, chủ động gỡ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp", ông Tuấn nêu rõ.

Một góc KCN Nhơn Hội, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp đang hoạt động. Ảnh: Phan Tín.

Theo ông, với những KCN đã có nhà đầu tư thứ cấp, thì đẩy mạnh làm hạ tầng song song với dự án thứ cấp để người ta vào là làm ngay. Với những KCN vướng giải phóng mặt bằng, thì các chủ đầu tư, đơn vị quản lý phối hợp thành lập tổ công tác để xử lý từng dự án.

Về phía các chủ đầu tư Khu, cụm cộng nghiệp, ông Tuấn cũng yêu các chủ đầu tư phải đổi mới cách tiếp cận, xúc tiến thu hút đầu tư. Có chính sách giảm giá tiền thuê đất, hạ tầng phù hợp. Chẳng hạn, với các dự án công nghệ cao thực sự thì tỉnh sẽ nghiên cứu để cùng với chủ đầu tư Khu, cụm công nghiệp có miễn giảm tiền thuê đất trong thời gian phù hợp.

Tại buổi làm việc Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị quản lý, chủ đầu tư KCN, CCN nhận diện khó khăn là để tìm giải pháp thúc đẩy phát triển. "Các đồng chí đừng nghĩ đấy là khó khăn nữa, hãy nghĩ đột phá đi. Nghĩ đột phá để tạo ra cách làm mới, cách làm khác, từ đó đưa tới những hướng đi mới, phù hợp hơn", ông Tuấn nhấn mạnh.