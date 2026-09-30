Doanh thu dầu thô Nga vọt lên cao nhất kể từ năm 2022

Doanh thu xuất khẩu dầu của Nga vẫn tăng bất chấp các nước phương Tây tiếp tục áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế nguồn thu năng lượng của Moskva. Ảnh: Sputnik

Doanh thu từ xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga đã tăng lên mức cao nhất theo tuần kể từ năm 2022, khi giá dầu tăng và lượng dầu xuất khẩu cũng gia tăng.

Theo Bloomberg, tổng giá trị dầu thô Nga xuất khẩu trong tuần kết thúc ngày 27/9 đạt 2,75 tỷ USD. Tính trung bình trong 4 tuần, lượng dầu xuất khẩu đạt 3,71 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ đầu tháng 8, trong khi giá trị xuất khẩu trung bình tăng lên 2,39 tỷ USD/tuần.

Bloomberg cho rằng mức tăng này đến từ cả giá dầu cao hơn và sản lượng xuất khẩu lớn hơn. Giá dầu thế giới tăng mạnh trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran làm gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, qua đó giúp nâng doanh thu của các nước sản xuất dầu nằm ngoài khu vực Vịnh Ba Tư, trong đó có Nga.

Dầu Nga vẫn tìm được thị trường ngoài châu Âu

Mức tăng doanh thu nói trên diễn ra trong bối cảnh các nước phương Tây tiếp tục áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế nguồn thu năng lượng của Moskva.

Nhóm G7, Liên minh châu Âu và Australia áp mức giá trần 60 USD/thùng đối với dầu thô Nga từ tháng 12/2022, đồng thời EU áp lệnh cấm nhập khẩu dầu Nga vận chuyển bằng đường biển. Các biện pháp hạn chế đối với sản phẩm dầu tinh chế của Nga tiếp tục được áp dụng từ tháng 2/2023.

Mục tiêu của các biện pháp này là giảm nguồn thu của Nga nhưng vẫn duy trì dòng dầu Nga trên thị trường quốc tế, qua đó tránh tạo ra cú sốc nguồn cung toàn cầu.

Moskva sau đó chuyển hướng đáng kể hoạt động xuất khẩu dầu từ châu Âu sang Trung Quốc, Ấn Độ và các thị trường khác ở châu Á. Theo Bloomberg, lượng dầu Nga vận chuyển tới các khách hàng châu Á, bao gồm cả những lô hàng chưa xác định điểm đến cuối cùng, đạt trung bình 3,61 triệu thùng/ngày trong 4 tuần tính đến ngày 27/9.

Sự thay đổi này đã làm thị trường tiêu thụ dầu Nga có sự dịch chuyển đáng kể so với trước khi các biện pháp hạn chế của phương Tây được áp dụng.

Dầu thô tăng, nhiên liệu tinh chế giảm

Tuy nhiên, mức tăng doanh thu từ dầu thô cũng đi kèm với sự sụt giảm trong xuất khẩu các sản phẩm dầu tinh chế.

Moskva đã hạn chế xuất khẩu diesel nhằm bảo đảm nguồn cung trong nước, sau khi các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine gây thiệt hại cho một số cơ sở lọc dầu của Nga. Công suất lọc dầu giảm khiến lượng dầu thô sẵn sàng cho xuất khẩu tăng lên.

Theo Bloomberg, Nga đã nâng dự báo xuất khẩu dầu thô năm 2026 thêm khoảng 150.000 thùng/ngày, nhưng đồng thời hạ dự báo xuất khẩu các sản phẩm dầu tinh chế khoảng 500.000 thùng/ngày.

Diễn biến này cho thấy sự thay đổi trong cơ cấu xuất khẩu năng lượng của Nga: lượng dầu thô được đưa ra thị trường quốc tế tăng trong khi nguồn cung các sản phẩm đã qua chế biến chịu sức ép từ tình trạng gián đoạn hoạt động lọc dầu và nhu cầu bảo đảm thị trường nội địa.

Sức ép với các nước vẫn sử dụng dầu Nga

Trong khi xuất khẩu dầu Nga tiếp tục tăng, các chính phủ phương Tây vẫn gây sức ép với những quốc gia châu Âu còn phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Moskva.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul ngày 29/9 kêu gọi Slovakia từng bước loại bỏ dầu và khí đốt Nga, đồng thời tăng sức ép đối với Moskva. Lời kêu gọi được đưa ra vài ngày sau cuộc gặp giữa ông Wadephul và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại New York.

Slovakia vẫn phản đối việc cắt giảm nhanh nguồn cung từ Nga. Theo Ủy ban châu Âu, dầu Nga chiếm hơn 80% lượng dầu nhập khẩu và hơn một nửa lượng khí đốt nhập khẩu của Slovakia trong năm 2025.

Ngoại trưởng Slovakia Juraj Blanar cho rằng nước này đã xây dựng hệ thống hạ tầng năng lượng dựa trên nguồn cung từ Nga và cảnh báo việc từ bỏ nguồn cung này ngay lập tức sẽ gây ra “những vấn đề khổng lồ”, trong khi các tuyến thay thế hiện chưa có đủ công suất.

Trong bối cảnh đó, số liệu Bloomberg cho thấy xuất khẩu dầu thô vẫn là một nguồn thu quan trọng của Nga, ngay cả khi các biện pháp hạn chế của phương Tây tiếp tục được duy trì và hoạt động xuất khẩu năng lượng của Moskva đang có sự điều chỉnh về thị trường, sản phẩm và tuyến vận chuyển.