Hơn 656 tỷ đồng truyền thông chính sách, quảng bá Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Đề án “Truyền thông chính sách và quảng bá hình ảnh tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030”, với tổng nhu cầu kinh phí dự kiến khoảng 656,9 tỷ đồng, nhằm xây dựng hệ thống truyền thông thống nhất, hiện đại, đẩy mạnh quảng bá tiềm năng, lợi thế và hình ảnh xứ Thanh.

Truyền thông chính sách lĩnh vực thu hút đầu tư kinh doanh được Thanh Hóa đặc biệt quan tâm

Theo Đề án, Thanh Hóa đặt mục tiêu xây dựng hệ thống truyền thông chính sách và quảng bá hình ảnh theo hướng chủ động, chuyên nghiệp, đồng bộ, tăng cường ứng dụng công nghệ số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tỉnh xác định việc truyền thông phải bảo đảm thông tin về chủ trương, chính sách, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội được cung cấp chính xác, kịp thời, thống nhất và dễ tiếp cận; đồng thời tăng cường tương tác, tiếp nhận, phản hồi ý kiến của người dân, doanh nghiệp.

Đáng chú ý, đến hết quý IV/2026, 100% sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp xã phải có ít nhất một kênh thông tin số chính thức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Từ năm 2027, tỉnh phấn đấu mỗi xã, phường có ít nhất một kênh thông tin chính thức được xác thực khi đáp ứng điều kiện của nền tảng.

Thanh Hóa cũng đặt mục tiêu đến quý II/2027 xây dựng và đưa vào khai thác kho dữ liệu truyền thông dùng chung, gồm hình ảnh, video, đồ họa, số liệu và các tư liệu phục vụ sản xuất nội dung, quảng bá hình ảnh địa phương.

Từ năm 2027, công nghệ số, AI và phân tích dữ liệu sẽ được ứng dụng trong theo dõi, đánh giá thông tin, sản xuất và phân phối nội dung truyền thông. Việc sử dụng AI phải bảo đảm kiểm chứng, an toàn thông tin và trách nhiệm của cơ quan, người sử dụng.

Một điểm đáng chú ý khác là từ năm 2027, Thanh Hóa tổ chức ít nhất 4 chiến dịch truyền thông trọng điểm cấp tỉnh mỗi năm, gắn với các nhiệm vụ chính trị, sự kiện lớn, tiềm năng, lợi thế và sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Các hoạt động du lịch, dịch vụ sẽ được quan tâm đầu tư truyền thống quả bá

Nội dung quảng bá tập trung vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp, sản phẩm chủ lực; đồng thời giới thiệu lịch sử, văn hóa, di sản, danh lam thắng cảnh, lễ hội, làng nghề, ẩm thực và các điểm đến như Thành Nhà Hồ, Lam Kinh, Đền Bà Triệu, Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, Pù Luông, Bến En.

Đề án cũng xác định tăng cường hợp tác với các cơ quan báo chí Trung ương, phát triển các sản phẩm truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng, đa ngôn ngữ để tiếp cận nhà đầu tư, du khách, đối tác và công chúng trong nước, quốc tế.

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2026-2030 dự kiến khoảng 656,9 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước khoảng 625,9 tỷ đồng và nguồn xã hội hóa khoảng 31 tỷ đồng. Việc phân bổ, sử dụng kinh phí được yêu cầu gắn với nhiệm vụ, sản phẩm, kết quả đầu ra và hiệu quả thực tế.

Theo UBND tỉnh, Đề án nhằm khắc phục tình trạng truyền thông còn phân tán, cơ chế phối hợp và chia sẻ thông tin chưa đồng bộ; đồng thời tạo nền tảng để truyền thông chính sách gắn chặt hơn với thu hút đầu tư, phát triển du lịch, thương mại và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thanh Hóa.