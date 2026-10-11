4 loại nước giúp thải độc gan hiệu quả

Gan được ví như "nhà máy xử lý" của cơ thể, đảm nhiệm hàng trăm chức năng quan trọng. Ảnh: Shutterstock.

Gan đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa chất dinh dưỡng, xử lý thuốc và các chất có thể gây hại cho cơ thể. Tuy nhiên, thói quen uống nhiều nước ngọt, sử dụng rượu bia thường xuyên, ăn uống mất cân đối và ít vận động có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về gan, trong đó có gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa.

Bên cạnh việc duy trì chế độ ăn cân bằng, kiểm soát cân nặng và hạn chế rượu bia, lựa chọn đồ uống phù hợp cũng góp phần bảo vệ sức khỏe gan.

Cà phê không đường

Theo Healthline, cà phê là một trong những loại đồ uống được nghiên cứu khá nhiều về mối liên hệ với sức khỏe gan. Một số nghiên cứu quan sát cho thấy người uống cà phê có thể có nguy cơ mắc bệnh gan mạn tính, xơ hóa gan tiến triển và một số biến chứng liên quan thấp hơn.

Nhờ chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa, đặc biệt là polyphenol và axit chlorogenic, cà phê giúp giảm viêm, hạn chế tích tụ mỡ và bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương. Ngoài ra, khi caffeine được chuyển hóa trong cơ thể, nó tạo ra paraxanthine - chất có khả năng làm chậm sự hình thành mô sẹo trong gan, hỗ trợ ngăn ngừa quá trình xơ hóa.

Để tận dụng lợi ích tiềm năng, nên ưu tiên cà phê đen pha thông thường, hạn chế thêm đường, sữa đặc hoặc kem béo. Những thành phần này có thể làm tăng đáng kể lượng calo và đường trong khẩu phần, nhất là khi uống thường xuyên.

Cà phê đen là một lựa chọn đồ uống rất tốt để bảo vệ gan. Ảnh: Magnific.

Nước lọc

Gan cần nước để duy trì lưu lượng máu chảy qua các tiểu thùy gan. Khi cơ thể đủ nước, máu có độ nhớt thấp hơn, giúp gan dễ dàng lọc bỏ các sản phẩm phụ của quá trình trao đổi chất. Đặc biệt, nước lọc là loại nước duy nhất hoàn toàn không gây áp lực lên gan.

Vì vậy, nước rất cần thiết cho quá trình giải độc. Khi cơ thể thiếu nước, máu đặc lại sẽ khiến gan lọc độc tố vất vả hơn. Các nghiên cứu trên tạp chí Journal of Clinical Gastroenterology cho thấy việc uống đủ nước giúp duy trì mức enzyme gan ổn định và hạn chế bệnh gan nhiễm mỡ. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên duy trì đều đặn 8-10 ly nước mỗi ngày.

Trà xanh

Theo GoodRx, trà xanh chứa catechin, nhóm hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa. Trong đó, epigallocatechin gallate (EGCG) là thành phần được nghiên cứu về khả năng tác động đến các quá trình viêm và chuyển hóa.

Chiết xuất trà xanh giúp tăng hoạt động enzyme chống oxy hóa và giảm stress oxy hóa tại gan. Trà xanh pha thông thường, không thêm đường, có thể là lựa chọn phù hợp để thay thế nước ngọt hoặc các loại trà đóng chai nhiều đường.

Bạn có thể dùng một thìa cà phê lá trà xanh khô với nước nóng, ủ trong khoảng 2-3 phút để giữ hương vị dịu nhẹ và tránh vị đắng. Khi sử dụng, nên uống với lượng vừa phải và tránh uống quá sát giờ ngủ nếu cơ thể nhạy cảm với caffeine.

Trà xanh là một trong những loại nước có tác dụng hỗ trợ giải độc và bảo vệ chức năng gan. Ảnh: Shutterstock.

Nước chanh

Uống nước chanh có công dụng hạ men gan và làm đẹp da vì chanh chứa nhiều vitamin C, giúp bảo vệ gan không bị tổn thương trước sự tấn công của các tác nhân gây oxy hóa như cholesterol, mỡ thừa, độc tố, ô nhiễm…

Chanh chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ các enzyme giải độc của gan. Nghiên cứu trên tạp chí Biomedicine & Pharmacotherapy cho thấy các flavonoid trong trái cây họ cam chanh giúp bảo vệ tế bào gan. Chanh còn cung cấp nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trước sự tấn công của gốc tự do, tăng cường hệ miễn dịch và phòng tránh nhiều bệnh tật.

Không có loại đồ uống nào có thể thay thế chức năng chuyển hóa và xử lý chất của gan. Những sản phẩm được quảng cáo là nước thải độc, trà thanh lọc hoặc thức uống làm sạch gan cũng chưa chắc mang lại lợi ích như lời quảng cáo, một số chế phẩm thảo dược và thực phẩm bổ sung còn có thể gây tổn thương gan.

Để bảo vệ cơ quan này, nên duy trì chế độ ăn đa dạng, tăng cường rau củ và thực phẩm giàu chất xơ, hạn chế đồ uống nhiều đường, kiểm soát cân nặng và vận động thường xuyên. Hạn chế hoặc tránh rượu bia, sử dụng thuốc đúng chỉ định và chủ động kiểm tra sức khỏe khi có yếu tố nguy cơ cũng là những việc cần thiết.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu như vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu hoặc đau bụng kéo dài, người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân thay vì tự dùng các loại nước được quảng cáo có tác dụng giải độc gan.