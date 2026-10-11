Một món ăn vặt tốt cho gan được bác sĩ khen ngợi

Chế độ ăn uống có ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng và sức khỏe của lá gan. Ảnh: Pexels.

Khoảng 3 giờ chiều, khi cơn thèm ăn xuất hiện và năng lượng tụt xuống, nhiều người thường với tay lấy món ăn nhanh gần như theo phản xạ. Hạnh nhân, óc chó hay các loại hạt hỗn hợp thường được xem là lựa chọn lành mạnh quen thuộc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về gan, có một thực phẩm béo mịn trong căn bếp được đánh giá cao hơn đối với sức khỏe lâu dài của gan.

Chế độ ăn cân bằng vẫn là “tuyến phòng thủ” tốt nhất trước gan nhiễm mỡ, viêm và các biến chứng chuyển hóa. Dù vậy, chọn đúng món ăn nhẹ buổi chiều có thể giúp bạn bảo vệ gan thêm một lớp mà vẫn đỡ đói giữa các bữa chính.

Dưới đây là lý do các bác sĩ chuyên khoa đánh giá cao sữa chua Hy Lạp, cách nó nuôi dưỡng cơ thể ở cấp độ tế bào và những điều chỉnh ăn uống đơn giản có thể thay đổi thói quen sức khỏe mỗi ngày.

Món ngon từ sữa béo mịn lại tốt cho gan

Khi chọn thực phẩm bảo vệ các cơ quan tiêu hóa và sức khỏe chuyển hóa nói chung, các thực phẩm nguyên bản giàu protein chất lượng cao đứng đầu danh sách. Bác sĩ Michael Schoech, chuyên khoa gan tại UC Health (Ohio, Mỹ), chia sẻ với Parade rằng sữa chua Hy Lạp là lựa chọn hàng đầu của ông cho sức khỏe gan.

"Món ăn vặt tôi chọn đầu tiên là sữa chua Hy Lạp", bác sĩ Schoech nói. "Đây là món ăn vặt hiệu quả cao, giàu protein, ít carbohydrate và ít natri hơn".

Sữa chua Hy Lạp được bác sĩ khen ngợi là món ăn vặt giàu protein, ít carbohydrate và natri. Ảnh: Unsplash.

Nhờ cung cấp lượng protein dồi dào mà vẫn giữ lượng đường và muối dư thừa ở mức thấp, sữa chua Hy Lạp phù hợp trực tiếp với khuyến nghị dinh dưỡng của Quỹ Gan (Mỹ). Tổ chức này luôn khuyến cáo tránh các thực phẩm nhiều chất béo, đường bổ sung và natri quá mức - những yếu tố có thể góp phần gây tích mỡ trong tế bào gan và làm tăng nguy cơ bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

"Ăn một chế độ cân bằng là điều quan trọng nhất đối với sức khỏe gan, bao gồm chế độ nhiều chất xơ và protein cùng trái cây, rau củ tươi", bác sĩ Schoech lưu ý. "Các loại protein tốt cho gan gồm cá và thịt gà, như khuyến nghị trong chế độ ăn Địa Trung Hải".

Thói quen hàng ngày tốt cho chức năng gan

Ngoài sữa chua Hy Lạp, đưa thêm các thực phẩm giàu dinh dưỡng khác vào bữa ăn hàng ngày giúp duy trì sức khỏe lâu dài và hạn chế tình trạng chuyển hóa chậm. Theo các chuyên gia, ăn đa dạng còn giúp tránh ăn quá nhiều và kiểm soát cân nặng, nhờ đó giảm áp lực chuyển hóa lên các cơ quan, trong đó có gan.

Bác sĩ Kunal Gupta, chuyên khoa tiêu hóa tại Trung tâm Y tế Bayshore thuộc Hackensack Meridian Health, cho rằng những món ăn giàu dinh dưỡng mang lại lợi ích toàn diện. “Các loại hạt và thanh hạt là món ăn vặt tuyệt vời, giàu vitamin, khoáng chất và protein”, ông nói. “Chúng, cùng các món ăn vặt giàu protein khác, giúp làm dịu cơn đói và hạn chế tăng cân, điều quan trọng đối với sức khỏe gan”.

Cà phê đen không đường, không kem ngọt được liên quan đến giảm độ cứng gan và giảm nguy cơ ung thư trong các nghiên cứu lâm sàng. Ảnh: Pexels.

Theo bác sĩ Gupta, bảo vệ gan cần nhìn vào sức khỏe toàn thân. “Điều tốt cho sức khỏe tổng thể cũng tốt cho gan”, ông nói. “Hãy duy trì chế độ ăn hạn chế nguy cơ tiểu đường, huyết áp cao và bệnh tim, vốn đều là một phần của hội chứng chuyển hóa”.

Đồ uống trong ngày làm việc cũng đáng lưu ý. Bác sĩ Schoech cho biết uống cà phê thường xuyên, cụ thể là cà phê đen không đường, không kem ngọt, có liên quan đến giảm độ cứng gan và giảm nguy cơ ung thư trong các nghiên cứu lâm sàng. Kết hợp lựa chọn đồ uống hợp lý với một bát sữa chua Hy Lạp giàu protein mỗi ngày là kế hoạch đơn giản để giữ sức khỏe lâu dài.

Mình sửa nguyên bản “không đường hoặc kem ngọt” thành “không đường, không kem ngọt” cho đúng nghĩa. Có ba điểm chị đối chiếu với bản gốc: bác sĩ Schoech chưa được giới thiệu trong đoạn này (cần đủ họ tên, chức danh ở lần nhắc đầu), “giảm nguy cơ ung thư” nên ghi rõ loại ung thư nếu nguồn có (thường là ung thư gan), và mình đổi “trực tiếp bảo vệ các cơ quan” thành “giảm áp lực chuyển hóa” cho đỡ khẳng định quá.