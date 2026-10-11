Bé trai chào đời an toàn dù mẹ mang khối u xơ tử cung 4kg

Khối u nặng 4kg. (Ảnh: BV cung cấp)

Sau lần sinh mổ con đầu lòng, chị T. T (sinh năm 1991, Hà Nội) đi khám phụ khoa định kỳ và bất ngờ phát hiện một khối u xơ tử cung có kích thước lớn, trên 10cm. Ở thời điểm đó, các bác sĩ nhận định khối u sẽ cản trở nghiêm trọng đến việc thụ thai và khuyên chị nên phẫu thuật cắt bỏ khối u trước khi nghĩ đến chuyện có con lần thứ hai.

Thế nhưng, khi kế hoạch phẫu thuật còn chưa kịp thực hiện, chị T. bất ngờ đón nhận tin vui có thai. Đứng trước ranh giới giữa an toàn của bản thân và thai nhi đang hình thành, tình mẫu tử đã thôi thúc chị đưa ra quyết định kiên định: Quyết tâm giữ con bằng mọi giá.

Tiếp nhận sản phụ T. với tử cung mang đồng thời cả thai nhi lẫn khối u xơ phát triển rất lớn trong ổ bụng, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hiểu rằng đây là một thử thách vô cùng nặng nề. Khối u lớn liên tục cạnh tranh không gian phát triển, kích thích tử cung co bóp sớm và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của thai nhi bất cứ lúc nào.

Để kéo dài tối đa thời gian nuôi dưỡng thai trong bụng mẹ, một phác đồ điều trị giữ thai đặc biệt, theo dõi nghiêm ngặt đã được triển khai. Các bác sĩ phải theo dõi sát sao và liên tục điều chỉnh từng bước điều trị: từ việc sử dụng thuốc nội tiết, các nhóm thuốc giảm co tử cung liều cao, cho đến hàng loạt biện pháp điều trị bổ trợ khác.

Mỗi tuần thai trôi qua đều có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thai nhi. Trong khi em bé từng ngày trưởng thành, khối u tiếp tục chiếm thêm không gian trong ổ bụng và tạo áp lực lên tử cung. Vì vậy, sản phụ được theo dõi sát, điều trị và đánh giá liên tục để có thể kéo dài thai kỳ đến thời điểm an toàn nhất có thể.

Các bác sĩ đã tiến hành cắt tử cung bán phần, bóc tách và loại bỏ thành công khối u nặng tới 4kg (tương đương trọng lượng của một em bé sơ sinh đủ tháng).

Cầm cự đến tuần thứ 34, tử cung của sản phụ do bị khối u chèn ép căng cứng, không thể giãn nở thêm được nữa, dẫn đến biến chứng vỡ ối sớm.

Trước tình huống cấp bách, một cuộc hội chẩn khẩn với sự tham gia của các chuyên khoa liên quan, Ban Giám đốc và lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được tiến hành. Các chuyên gia nhận định đây là trường hợp thai non tháng ở tuần 34, có tiền sử mổ đẻ cũ, kèm khối u xơ tử cung kích thước lớn đang gây co bóp mạnh, tiềm ẩn nguy cơ vỡ tử cung, đờ tử cung và băng huyết, đe dọa tính mạng người mẹ.

Ban Giám đốc chỉ định can thiệp phẫu thuật cấp cứu: Vừa tiến hành mổ lấy thai, vừa thực hiện phẫu thuật cắt tử cung bán phần để triệt để loại bỏ khối u cho người bệnh ngay trong cuộc mổ.

Ca phẫu thuật do Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Trương Minh Phương - Phó Trưởng khoa Sản bệnh A4 trực tiếp thực hiện, cùng sự phối hợp của ê-kíp giàu kinh nghiệm. Khi mở ổ bụng, các phẫu thuật viên đối mặt với vô vàn thách thức. Nước ối đã cạn kiệt, khối u xơ to lớn, rắn chắc như đá ôm chặt, ghì siết lấy thai nhi, khiến từng thao tác lách tay đưa em bé ra ngoài đòi hỏi sự chuẩn xác, khéo léo tuyệt đối để không gây sang chấn cho trẻ.

Sau những phút giây tập trung cao độ của ê-kíp phẫu thuật, em bé trai nặng 1.800gr đã được đưa ra ngoài an toàn. Tiếng khóc đầu tiên của bé vang lên trong phòng mổ, mang lại niềm xúc động lớn cho các y bác sĩ và gia đình.

Ngay sau khi đón em bé an toàn, bác sĩ Phương cùng ê-kíp tiếp tục khẩn trương xử lý khối u. Khối u xơ kèm tử cung lúc này phình to chiếm trọn khoang bụng với kích thước lên tới khoảng 40x40cm. Các bác sĩ đã tiến hành cắt tử cung bán phần, bóc tách và loại bỏ thành công khối u nặng tới 4kg (tương đương trọng lượng của một em bé sơ sinh đủ tháng)

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hội chẩn kịp thời và phối hợp chặt chẽ giữa các ê-kíp, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công. Sau phẫu thuật, sức khỏe chị T. phục hồi tốt và được xuất viện sau 5 ngày theo dõi. Về phía em bé, do sinh non ở tuần 34 nên được chuyển về Khoa Sơ sinh để tiếp tục chăm sóc và theo dõi. Sau 30 ngày điều trị, tình trạng của bé ổn định và được xuất viện, trở về với gia đình.