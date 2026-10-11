Nữ diễn viên Lee Young Ah giảm 31kg nhờ chú trọng uống nước như thế nào?

Cô coi việc ăn kiêng như một sứ mệnh và từng chia sẻ: "Không có bí quyết ăn kiêng nào đặc biệt cả, nhưng tôi rất chú trọng đến lượng nước nạp vào cơ thể. Tôi cố gắng uống nhiều nước, đặc biệt trong khoảng thời gian 30 phút trước và sau bữa ăn". Cô cũng cho biết mình không chi tiền cho các loại đồ uống khác khi đã có sẵn nước lọc.

Liệu thói quen uống nước có thực sự giúp giảm cân hay không?

Chỉ riêng việc uống nước không giúp giảm cân. Tuy nhiên, cách bạn uống nước có thể hỗ trợ quá trình kiểm soát cân nặng.

Một lon nước ngọt thông thường (dung tích 355ml) chứa khoảng 150kcal. Lượng calo trong cà phê có đường và nước ép trái cây cũng khác nhau tùy thuộc vào từng loại sản phẩm. Việc thay thế các loại đồ uống thường dùng bằng nước lọc có thể giúp bạn giảm lượng calo nạp vào cơ thể.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc tế The American Journal of Clinical Nutrition, những người trưởng thành thừa cân và béo phì thay thế các loại đồ uống chứa calo bằng nước lọc hoặc đồ uống không chứa calo có nhiều khả năng giảm ít nhất 5% trọng lượng cơ thể trong vòng sáu tháng so với nhóm đối chứng.

Một ly nước trước bữa ăn: Tăng cảm giác no để kiểm soát khẩu phần ăn

Uống nước trước bữa ăn có thể làm tăng cảm giác no và giúp kiểm soát lượng thức ăn tiêu thụ. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc tế Obesity, những người trưởng thành béo phì uống nước 30 phút trước bữa ăn đã giảm nhiều cân hơn trong vòng 12 tuần so với những người không thực hiện việc này.

Uống nước trong bữa ăn là điều bình thường. Lượng nước nạp vào hàng ngày tùy thuộc vào từng cá nhân

Quan điểm cho rằng uống nước trong bữa ăn làm loãng axit dạ dày và cản trở quá trình tiêu hóa là không chính xác. Theo Mayo Clinic (Hoa Kỳ), việc uống nước trong hoặc sau bữa ăn không gây ra các vấn đề về tiêu hóa. Bạn hoàn toàn có thể uống nước nếu cảm thấy khát khi đang ăn. Ngoài ra, uống nước còn giúp bạn nhanh có cảm giác no, từ đó hỗ trợ việc kiểm soát lượng thức ăn nạp vào. Lượng nước có trong các món canh, món hầm, trái cây và rau củ cũng được tính vào tổng lượng chất lỏng bạn nạp vào cơ thể mỗi ngày.

Mặc dù thường có quan niệm cho rằng uống từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày rất tốt cho sức khỏe, nhưng nhu cầu bổ sung nước của mỗi người lại khác nhau. Theo tài liệu "Mức tham chiếu dinh dưỡng cho người Hàn Quốc năm 2025", do Bộ Y tế và Phúc lợi, cùng Hiệp hội Dinh dưỡng Hàn Quốc công bố, lượng chất lỏng nạp vào hằng ngày không chỉ gồm nước lọc và các loại đồ uống khác, mà còn bao gồm cả lượng nước có trong các món canh, món hầm, trái cây và rau củ.

Bạn nên uống nhiều nước hơn mức bình thường nếu thường xuyên vận động thể chất hoặc đổ nhiều mồ hôi vào những ngày nắng nóng. Nếu mắc các bệnh về tim, thận hoặc gan, cơ thể bạn có thể gặp khó khăn trong việc điều hòa và đào thải chất lỏng. Do đó, bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ hoặc chuyên gia y tế về lượng nước phù hợp cần uống.