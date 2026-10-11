Tác dụng với huyết áp của quả xoài

Tiến sĩ, lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển Y dược cổ truyền Việt Nam cho biết, xoài có nguồn gốc từ Nam Á và Đông Nam Á, là một trong những loại trái cây được trồng phổ biến nhất tại các khu vực nhiệt đới.

Không chỉ mang hương vị thơm ngon đặc trưng, quả xoài còn chứa hàm lượng vitamin, khoáng chất, chất xơ và các chất chống oxy hóa dồi dào. Mỗi khẩu phần xoài chứa tương đối ít calo, là lựa chọn thực phẩm lành mạnh và bổ dưỡng cho chế độ ăn uống hằng ngày.

Quả xoài có nhiều tác dụng đối với sức khỏe. Ảnh: N. Huyền

Trong Đông y, xoài được sử dụng rộng rãi như một vị thuốc giúp kiện tỳ, sinh tân và chỉ khái. Bên cạnh đó, các đặc tính của quả xoài còn được ghi nhận với khả năng làm ôn ấm, bổ khí và hành khí, cân bằng năng lượng và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Có thể giảm đường huyết: Xoài chứa lượng chất xơ dồi dào cùng với hàng loạt hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, mang lại tác động tích cực và rõ rệt đối với việc kiểm soát đường huyết.

Một nghiên cứu nổi bật thực hiện tại Oklahoma (Mỹ) đã phát hiện ra rằng việc bổ sung xoài đều đặn vào chế độ ăn trong vòng 12 tuần giúp làm giảm đáng kể lượng đường huyết ở những người lớn bị béo phì.

Bên cạnh đó, một nghiên cứu vào năm 2020 cũng chỉ ra rằng tiêu thụ xoài giúp duy trì mức đường huyết và nồng độ insulin ổn định sau bữa ăn. Điều này có mối tương quan một phần với sự gia tăng nồng độ hormone adiponectin trong cơ thể.

Những kết quả này minh chứng xoài là món ăn nhẹ tốt cho những người đang trong quá trình giảm cân hoặc mắc các tình trạng bệnh lý đòi hỏi việc kiểm soát phản ứng đường huyết sau khi ăn.

Ngoài ra, tác dụng trên còn nhờ vào lượng chất xơ trong xoài. Khi chất xơ di chuyển qua đường tiêu hóa mà không bị tiêu hóa hoàn toàn sẽ giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, từ đó giữ cho đường huyết luôn ở mức ổn định và an toàn.

Tuy nhiên, các nghiên cứu trong tương lai vẫn đang tiếp tục làm rõ tác động lâu dài của việc tiêu thụ xoài đối với hormone báo no và phản ứng glucose.

Giúp điều hòa huyết áp: Tình trạng tăng huyết áp thường được gọi là "kẻ giết người thầm lặng" bởi âm thầm gây thêm áp lực nặng nề lên hệ thống tim mạch, buộc trái tim phải hoạt động liên tục và căng thẳng hơn để bơm máu đi khắp cơ thể.

Để cải thiện tình trạng này, xoài là một giải pháp tự nhiên hiệu quả nhờ chứa hàm lượng kali rất cao, một khoáng chất thiết yếu đóng vai trò cốt lõi trong việc điều hòa và hạ huyết áp. Song song với đó, xoài lại có hàm lượng natri rất thấp, đáp ứng tiêu chí hạn chế natri ở những bệnh nhân cao huyết áp.

Hiệu quả thực tế của quả xoài đã được xác nhận qua một nghiên cứu lâm sàng tiến hành tại Canada. Nghiên cứu chỉ ra rằng việc bổ sung và tiêu thụ xoài thường xuyên ở những đối tượng bị thừa cân và béo phì có thể giảm tới 3,5% huyết áp tâm thu chỉ sau thời gian 8 tuần theo dõi.

Tăng cường sức khỏe não bộ: Bên cạnh những tác động tích cực đối với đường huyết và tim mạch, quả xoài còn chứa nhiều vitamin thiết yếu như vitamin B6, C, E cùng các hợp chất chống oxy hóa mạnh bảo vệ tế bào não khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Việc duy trì bổ sung các dưỡng chất này tăng cường chức năng nhận thức, cải thiện khả năng tập trung, hỗ trợ lưu thông máu lên não và góp phần duy trì trí nhớ minh mẫn.