Hà Tĩnh: Ca bệnh sốt xuất huyết gia tăng, ngành y tế tăng cường kiểm soát dịch

Giám sát ca bệnh, diệt bọ gậy và khoanh vùng xử lý dịch

Ngày 11/10, trao đổi với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Đình Tuấn, Trạm Y tế xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang phun hóa chất diệt muỗi tại các hộ dân trong bán kính 200m tính từ nhà bệnh nhân nhằm hạn chế nguy cơ lây lan các ổ dịch sốt xuất huyết.

Ngành y tế phun hoá chất diệt muỗi ở các gia đình có bệnh nhân sốt xuất huyết. Ảnh Nhật Thắng.

Mới đây, thôn Vinh Lộc, xã Cẩm Trung ghi nhận 9 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Ca bệnh đầu tiên là em L.T.V.A. (SN 2009), xuất hiện triệu chứng sốt, mệt mỏi, đau đầu từ ngày 28/9.

Sau khi tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng không đỡ, ngày 3/10, bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh khám và có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với virus Dengue.

"Trong những ngày tiếp theo, địa phương ghi nhận thêm 8 trường hợp mắc bệnh. Đáng chú ý, các ca bệnh chủ yếu sinh sống gần nhau, trong đó có những trường hợp cùng gia đình, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục phát sinh ca mắc trong cộng đồng", bác sĩ Nguyễn Đình Tuấn thông tin.

Nguyên nhân lây lan là do vẫn còn ao tù, nước đọng và các vật dụng chứa nước chưa được xử lý. Ảnh Nhật Thắng.

Theo Trạm Y tế xã Cẩm Trung, nguyên nhân của việc lây lan trong cộng đồng là do thôn Vinh Lộc có mật độ dân cư khá đông, các hộ gia đình sinh sống liền kề. Trong khi đó, bệnh nhân chủ quan, tự điều trị tại nhà khiến bệnh được phát hiện muộn.

"Ngay sau khi phát hiện ổ dịch, trạm đã phối hợp với chính quyền địa phương điều tra, giám sát các trường hợp liên quan; tuyên truyền, hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, loại bỏ dụng cụ chứa nước có nguy cơ phát sinh bọ gậy, đồng thời theo dõi, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc để xử lý kịp thời", đại diện Trạm Y tế xã Cẩm Trung thông tin.

Sự phân bố dịch sốt xuất huyết trên địa bàn xã Kỳ Hoa tại khu vực giáp ranh giữa 2 thôn Văn Miếu và Trung Thượng. Ảnh Nhật Thắng.

Một trong những địa bàn có diễn biến dịch đáng chú ý là xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh. Từ tháng 8/2026 đến nay, địa phương ghi nhận 96 ca mắc sốt xuất huyết. Riêng ngày 7/10, có thêm 3 trường hợp mắc mới; hiện còn 14 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Ngay khi phát hiện các ổ dịch, CDC Hà Tĩnh đã cử cán bộ trực tiếp xuống địa bàn giám sát, hỗ trợ chuyên môn, hướng dẫn điều tra dịch tễ, khoanh vùng và triển khai các biện pháp xử lý. Công tác phun hóa chất diệt muỗi được thực hiện tại nhà bệnh nhân và các hộ dân lân cận nhằm hạn chế nguy cơ lây lan.

Tuy nhiên, tại một số khu vực ở xã Kỳ Hoa vẫn còn ao tù, nước đọng và các vật dụng chứa nước chưa được xử lý. Đây là những điều kiện thuận lợi để muỗi truyền bệnh sinh sản, phát triển, làm gia tăng nguy cơ tiếp tục xuất hiện ca mắc mới.

Các ổ dịch mới liên tiếp xuất hiện, ngành y tế khuyến cáo "khẩn"

Thạc sĩ Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh, cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 380 ca mắc sốt xuất huyết.

Để hạn chế dịch, các gia đình cần chủ động loại bỏ các vật dụng đọng nước, vệ sinh khu vực sinh sống và duy trì các biện pháp diệt muỗi, diệt bọ gậy hằng tuần. Ảnh Nhật Thắng.

Đáng chú ý, trong khoảng 3 tuần trở lại đây, các ổ dịch mới liên tiếp xuất hiện, chủ yếu tại những địa bàn có mật độ dân cư cao. Diễn biến này cho thấy nguy cơ dịch bệnh vẫn hiện hữu, đòi hỏi các địa phương không được chủ quan, nhất là trong việc giám sát ca bệnh và xử lý các yếu tố nguy cơ tại cộng đồng.

"Bên cạnh điều kiện môi trường, thời tiết mưa nắng đan xen cũng tạo thuận lợi cho muỗi sinh sản. Trong khi đó, nếu người dân chưa duy trì thường xuyên các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt bọ gậy thì những nỗ lực xử lý ổ dịch sẽ khó đạt hiệu quả bền vững", Thạc sĩ Nguyễn Chí Thanh giải thích.

Bởi vậy, cùng với ngành Y tế, chính quyền các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân vệ sinh môi trường, thu gom phế thải, lật úp các dụng cụ chứa nước không sử dụng, xử lý những điểm nước đọng có nguy cơ phát sinh bọ gậy.

Giám đốc CDC Hà Tĩnh cũng khuyến cáo, khi có biểu hiện sốt, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm và hướng dẫn điều trị phù hợp, không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà. Đặc biệt, người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế, theo dõi sát diễn biến sức khỏe và tái khám khi được yêu cầu.

"Kiểm soát sốt xuất huyết không chỉ là nhiệm vụ của ngành Y tế mà cần sự vào cuộc thường xuyên, đồng bộ của chính quyền và mỗi người dân. Mỗi hộ gia đình cần dành thời gian kiểm tra, loại bỏ các vật dụng đọng nước, vệ sinh khu vực sinh sống và duy trì các biện pháp diệt muỗi, diệt bọ gậy hằng tuần. Đây là giải pháp thiết thực để hạn chế nguồn lây, ngăn chặn các ổ dịch mới và từng bước kiểm soát dịch sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Tĩnh", Giám đốc CDC Hà Tĩnh nhấn mạnh.