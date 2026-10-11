Diễn viên Quốc Toàn: Thay đổi tích cực sau 8 năm bỏ thuốc lá

Với diễn viên Quốc Toàn, quyết định từ bỏ thuốc lá xuất phát từ chính trải nghiệm trong quá trình học tập và làm nghề. Từng hút thuốc từ thời còn đi học, anh dần hình thành thói quen này khi trước đây, một số vai diễn yêu cầu nhân vật sử dụng thuốc lá.

Tuy nhiên, khi Thông tư 14/2024/TT-BVHTTDL quy định việc hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu có hiệu lực, Quốc Toàn càng nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của việc xây dựng lối sống lành mạnh.

Đặc biệt, từ trải nghiệm cá nhân, anh nhận ra những bất tiện mà mùi thuốc lá gây ra cho người xung quanh. Đây cũng là một trong những lý do thôi thúc nam diễn viên chấm dứt thói quen đã gắn bó suốt một thời gian dài.

Gia đình là động lực giúp diễn viên Quốc Toàn duy trì cuộc sống không khói thuốc

Sau khi lập gia đình, quyết định từ bỏ thuốc lá của diễn viên Quốc Toàn càng trở nên ý nghĩa.

Với anh, chăm sóc sức khỏe không chỉ là trách nhiệm với bản thân mà còn là sự quan tâm dành cho những người thân cùng chung không gian sống. Khói thuốc và mùi thuốc lá có thể bám trên quần áo, đồ dùng, ảnh hưởng đến môi trường sinh hoạt của cả gia đình, đặc biệt là khi có trẻ nhỏ.

Vợ con cũng trở thành động lực để nam diễn viên kiên định với lựa chọn của mình. Anh từng nghĩ đến những lần trở về nhà sau một ngày làm việc, muốn bế con nhưng trên người vẫn còn vương mùi thuốc lá. Điều ấy khiến anh càng quyết tâm thay đổi, hướng đến một không gian sống trong lành, dễ chịu hơn cho những người thân yêu.

Áp lực nghề nghiệp là điều khó tránh với diễn viên khi lịch quay thường xuyên thay đổi, thời gian làm việc kéo dài và liên tục phải thích nghi với yêu cầu mới. Nhưng thay vì tìm đến thuốc lá, Quốc Toàn lựa chọn vận động để giải tỏa.

Anh duy trì việc chạy bộ và tập luyện ngoài công viên. Với anh, khoảng thời gian vận động không chỉ giúp cơ thể được giải phóng năng lượng mà còn tạo ra khoảng nghỉ cần thiết để lấy lại tinh thần.

Sau mỗi buổi tập, nam diễn viên cảm nhận rõ cơ thể nhẹ nhàng hơn, có thêm năng lượng cho công việc. Từ trải nghiệm của bản thân, anh cho rằng người trẻ hoàn toàn có thể thay thế thói quen không lành mạnh bằng hoạt động tích cực như chơi thể thao hoặc theo đuổi một sở thích có lợi cho sức khỏe.

Với nam diễn viên, khi áp lực xuất hiện, điều quan trọng là tìm cách giải tỏa phù hợp thay vì coi thuốc lá như phương án quen thuộc

Do đặc thù công việc thường xuyên đi công tác và theo đoàn phim, khi có thể chủ động lựa chọn nơi lưu trú, diễn viên Quốc Toàn ưu tiên không gian thoáng, sạch sẽ, thuận tiện di chuyển.

Nếu ở chung phòng, nam diễn viên thường đề nghị được ở cùng người không hút thuốc để cả hai không làm ảnh hưởng đến nhau.

Sau 8 năm từ bỏ thuốc lá, Quốc Toàn xem đây là quyết định đúng đắn. Từ việc chăm sóc sức khỏe cá nhân, bảo vệ không gian sinh hoạt của gia đình đến cách giải tỏa áp lực… lối sống lành mạnh được hình thành từ những lựa chọn nhỏ nhưng duy trì đều đặn mỗi ngày.

Diễn viên Quốc Toàn (sinh năm 1995) ghi dấu ấn với các vai diễn trong điện ảnh, truyền hình, web drama và sân khấu. Hiện anh là diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam.

Nam diễn viên gây chú ý với vai nam chính trong "Thành phố ngủ gật" và "Hồng Hà nữ sĩ". Ngoài ra anh còn góp mặt trong "Truyền thuyết về Quán Tiên", "Đi qua mùa hạ"… phim truyền hình "Phù sa ngọt".

Đầu năm 2024, anh thử sức với dòng phim hành động qua "Trò đời 2" và "Độc hành". Gần đây, nam diễn viên mở rộng vai trò khi đảm nhận vị trí đạo diễn kiêm diễn viên trong dự án "Ngõ Nữ Quyền: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"....